CSGT TPHCM tạm giữ 13 ô tô, hơn 4.200 mô tô vi phạm giao thông dịp Tết Dương lịch

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.HCM thông tin về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM dịp Tết Dương lịch 2026.

Clip CSGT phân luồng ngày lễ.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM được kiểm soát ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay các điểm nóng phức tạp.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn và ma túy chiếm tỷ lệ lớn.

Theo thông tin từ Phòng CSGT TPHCM, tính đến sáng 5/1, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ ra, vào thành phố tăng cao nhưng giao thông cơ bản thông suốt. Các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương được chủ động phân luồng từ sớm; xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Đồng Nai về TP.HCM) lưu thông thuận lợi, không xảy ra ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Tại khu vực trung tâm thành phố, người dân và du khách tham quan, vui chơi trong không khí an toàn, trật tự. Đáng chú ý, không ghi nhận tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép hay gây rối trật tự công cộng trong những ngày nghỉ lễ.

Trong 5 ngày cao điểm (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026), lực lượng CSGT đã xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với hơn 940 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.700 trường hợp, tạm giữ 13 ô tô, hơn 4.200 mô tô và trên 200 phương tiện khác.

Riêng vi phạm nồng độ cồn, ma túy ghi nhận hơn 4.000 trường hợp; bên cạnh đó là hơn 200 trường hợp chạy quá tốc độ và 17 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe.

Lỗi nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số các vi phạm giao thông dịp lễ.

Trên các tuyến giao thông đường thủy, lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động đi lại, vận chuyển dịp lễ.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Phòng CSGT TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là trong giai đoạn cao điểm trước và sau Tết. Các tổ công tác tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, khu công nghiệp và các tuyến đường trọng điểm nhằm nâng cao ý thức tự giác, phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm.

Phòng CSGT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và giữ vững trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới.