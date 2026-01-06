Chủ tịch TPHCM: Phải xử lý xong giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị các cơ quan, đơn vị xử lý rốt ráo các dự án tồn đọng ngay trong quý I/2026. “Đặc biệt, phải xử lý xong giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để chúng ta phát triển khu đô thị này xứng tầm là trung tâm của thành phố mới”, ông Được nhấn mạnh.

Chiều 6/1, phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá năm 2025 thành phố đạt nhiều kết quả đáng trân trọng.

Dù vậy, bên cạnh những thành tựu, ông Được cũng nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế và đây là điều mà các sở, ban ngành, đơn vị phải nỗ lực để tháo gỡ toàn bộ những tồn tại này trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận buổi họp chiều 6/1.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đánh giá năm 2026 là năm mà thành phố đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Và đây cũng là năm phải tạo đà, tăng tốc để đạt mức tăng trưởng trên 10%, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đã đặt ra. Ông nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục tập trung cho 3 động lực tăng trưởng truyền thống, gồm: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

Mặt khác, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng cần tập trung cho 3 động lực mới, gồm: Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistics và khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bên cạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Về việc này, ông Được cho biết: Vừa qua, UBND TPHCM đặc biệt tập trung để tiếp nhận 3 cảng biển ở khu Cái Mép (trung tâm của kinh tế biển thành phố thời gian tới) gồm: Cái Mép Hạ, Cái Mép hạ lưu và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. “Tiếp theo đây, UBND thành phố cũng sẽ bổ sung các nội dung này và xin ý kiến Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhằm đưa các động lực này góp phần vào tăng trưởng trong thời gian tới”, ông Được chia sẻ.

Về công tác giải ngân đầu tư công, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thực hiện quyết liệt, trong đó đặt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng lên lên hàng đầu. Đặc biệt, Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM đã thống nhất bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM để tập trung cho nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách này.

Đi cùng đó, thành phố cũng tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, thời gian qua, Thành phố đã xử lý khá tốt với kết quả đạt khoảng 80%. Và mục tiêu sắp tới là trong quý I/2026 phải xử lý các dự án tồn đọng còn lại.

“Đặc biệt, phải xử lý xong giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để chúng ta phát triển khu đô thị này xứng tầm là trung tâm của thành phố mới”, ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ, việc tập trung triển khai các công trình trọng điểm sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, giải quyết cơ bản các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Ông Được cũng chỉ rõ 77 công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm cần được tập trung triển khai quyết liệt, trong đó có quốc lộ 22, quốc lộ 13, đường Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, các tuyến metro...

“Đây là những công trình chúng ta cần làm quyết liệt. Nếu chúng ta làm tốt các công trình này thì đầu tư công sẽ vượt mức, góp phần cho tăng trưởng rất lớn trong thời gian tới. Chuyện tăng trưởng 10% như đồng chí Bí thư Thành ủy đã nói sẽ nằm trong tầm tay chúng ta nếu như chúng ta làm tốt các công trình này”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ khác là các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục, tinh thần cho các nhà đầu tư để tăng tốc đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, năm 2026 khối lượng công việc rất lớn đi liền yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp. Với tinh thần thủ tục phải nhanh hơn, dự án phải chạy sớm hơn và kinh tế phải phát triển mạnh mẽ hơn. Ông đề nghị từng cấp, từng ngành, từng người đứng đầu phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.