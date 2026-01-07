Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, khói đen bốc cao hàng chục mét

Nguyễn Dũng
TPO - Chiều 7/1, một chiếc du thuyền đang neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Sài Gòn (khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khoảng 16h, người dân phát hiện lửa bùng lên từ thân du thuyền. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ con tàu, tạo cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa. Nhiều người đi trên cầu Sài Gòn và cư dân các tòa nhà lân cận hoảng hốt theo dõi vụ việc.

Clip vụ cháy

Theo nhân chứng, chiếc du thuyền được sử dụng để kinh doanh dịch vụ nhà hàng trên sông.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường cả từ đường thủy lẫn đường bộ để khống chế đám cháy.

z7406863052196-895896899202b6a84f8b54393e5fabae.jpg

Đến khoảng 16h35, ngọn lửa vẫn bùng phát mạnh, thiêu rụi nhiều tài sản trên du thuyền. Lực lượng chức năng đang tập trung dập lửa, đồng thời ngăn nguy cơ tàu bị chìm hoặc trôi dạt, gây mất an toàn cho các phương tiện thủy qua lại.

z7406900984012-27b9e2851e43614e15f46ce47e19fdd6.jpg
z7406900990471-9d3259494ea5e015283f121fa4c66455.jpg

Khu vực xảy ra vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

Nguyễn Dũng
