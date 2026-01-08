Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nữ sinh nằm bất động bên đường và hành động kịp thời của chiến sĩ công an

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến ven sông Lam, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã kịp thời phát hiện và đưa một nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đi cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.

Chiều 8/1, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kịp thời phát hiện và đưa một nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đi cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác của Công an phường Trường Vinh do Thiếu tá Trần Đức Anh làm tổ trưởng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tuyến ven sông Lam, khu vực Bến Thủy (cũ) thì phát hiện một nữ sinh nằm bất tỉnh bên đường, cạnh chiếc xe máy bị đổ.

z7410333457955-44abf877093d8de1f418b0cef352213d.jpg
Nữ sinh bị tai nạn nằm bất động bên đường được cán bộ chiến sĩ công an cứu giúp.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc A. (SN 2007, trú khối Khánh Hậu, phường Trường Vinh).

Thời điểm được phát hiện, nữ sinh trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu, mặt và cằm, có dấu hiệu mất nhiều máu, tinh thần hoảng loạn.

Nhận định đây là trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng phương tiện đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh để cấp cứu và thông báo với gia đình.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, nạn nhân đã được cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy hiểm.

z7410191554138-bd6abf632c2bca7ee3f9eadcd7411950.jpg
Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Gia đình đã bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhạy và nghĩa cử kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trường Vinh. Hành động kịp thời, nhân văn ấy không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng người dân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Thu Hiền
#Công an #tai nạn #Nghệ An #cứu giúp #bệnh viện #tuần tra #nhân dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục