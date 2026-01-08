Nữ sinh nằm bất động bên đường và hành động kịp thời của chiến sĩ công an

TPO - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến ven sông Lam, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã kịp thời phát hiện và đưa một nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đi cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.

Chiều 8/1, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kịp thời phát hiện và đưa một nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đi cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác của Công an phường Trường Vinh do Thiếu tá Trần Đức Anh làm tổ trưởng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tuyến ven sông Lam, khu vực Bến Thủy (cũ) thì phát hiện một nữ sinh nằm bất tỉnh bên đường, cạnh chiếc xe máy bị đổ.

Nữ sinh bị tai nạn nằm bất động bên đường được cán bộ chiến sĩ công an cứu giúp.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc A. (SN 2007, trú khối Khánh Hậu, phường Trường Vinh).

Thời điểm được phát hiện, nữ sinh trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu, mặt và cằm, có dấu hiệu mất nhiều máu, tinh thần hoảng loạn.

Nhận định đây là trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng phương tiện đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh để cấp cứu và thông báo với gia đình.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, nạn nhân đã được cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy hiểm.

Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Gia đình đã bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhạy và nghĩa cử kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trường Vinh. Hành động kịp thời, nhân văn ấy không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng người dân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.