Xã hội

Google News

Chiến sĩ công an cứu học sinh bị gió xô ngã xuống kênh

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện em học sinh lớp 5 bị gió xô ngã xuống kênh, chiến sĩ công an ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đưa cháu bé lên bờ an toàn.

Ngày 19/11, Công an xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc đi làm về Thượng úy Nguyễn Thanh Hiệp, cán bộ Tổ An ninh đã kịp thời cứu cháu bé đi xe đạp không may bị rơi cả người và xe xuống kênh tại thôn Hòa Lạc.

Theo đó, vào chiều ngày hôm qua (18/11), em Trần Đăng Hiếu, lớp 5C, Trường Tiểu học Thạch Lạc đạp xe trên đường đi học về thì gặp mưa to và gió lớn đã xô ngã cả người và xe xuống kênh.

Thời điểm này nước ở kênh chảy mạnh và sâu nên đe doạ đến tính mạng cháu bé.

570b36afda4e56100f5f-1132.jpg
Thượng úy Nguyễn Thanh Hiệp hỗ trợ cứu cháu bé và đưa xe đạp lên bờ.

Trước sự việc xảy ra bất ngờ, Thượng úy Nguyễn Thanh Hiệp, cán bộ Tổ An ninh, Công an xã Thạch Lạc đang trên đường đi làm về phát hiện và đã nhanh chóng nhảy xuống kênh đưa em Hiếu lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng.

Sau khi đưa người và xe lên bờ an toàn, thượng úy Hiệp đã liên hệ người thân đến đón cháu Hiếu về.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Chiến sĩ công an lao xuống nước cứu học sinh bị gió xô ngã xuống kênh #Chiến sĩ #công an cứu học sinh ngã xuống kênh #Công an xã Thạch Lạc

