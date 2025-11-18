Đà Nẵng vận động hàng trăm tỷ đồng cho công tác cứu trợ và an sinh xã hội

TPO - Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng đã vận động và tiếp nhận hơn 150 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, hơn 145 tỷ đồng để xóa gần 12.300 nhà tạm, nhà dột nát..., thực hiện tốt công tác cứu trợ và an sinh xã hội.

Chiều 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Giang Thanh

Theo ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi TP Đà Nẵng mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, hệ thống Mặt trận được tổ chức lại theo mô hình mới.

Trong bối cảnh đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai phù hợp, thích ứng với tình hình mới. Đặc biệt, thực hiện công tác cứu trợ và an sinh xã hội, Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng vận động và tiếp nhận hơn 150 tỷ đồng, trên 300 tấn hàng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc và nhân dân thành phố bị thiệt hại trong mưa lũ vừa qua.

Cùng với đó là hơn 145 tỷ đồng do các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc TP cùng với ngân sách đã góp sức để hoàn thành xóa gần 12.300 căn nhà tạm, nhà dột nát...

“Những kết quả này là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân ái, sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố”, ông Thanh nhấn mạnh.

Mặt trận Tổ quốc TP cũng chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý; đổi mới Trang thông tin điện tử, Fanpage, triển khai nền tảng “Mặt trận số”, Zalo OA…; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhìn nhận, trước yêu cầu đổi mới và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với mục tiêu cao nhất là gần dân và vì dân, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Mặt trận ngày càng lớn hơn, toàn diện hơn.

Trong đó, cần tập trung vào củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tích cực chuyển đổi số…

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cho hay, trong bối cảnh mới, mô hình mới, vị thế, vai trò của Mặt trận được nâng cao, do đó công tác Mặt trận cần tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, gắn kết toàn thể các tầng lớp.

“Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được chú trọng, đi vào thực chất, để phản ánh kịp thời nguyện vọng của nhân dân; chuyển đổi số mạnh mẽ, hình thành “Mặt trận số”, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận trong thời kỳ mới”, ông Vĩnh nói.