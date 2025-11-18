95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) Niềm tin của Nhân dân

TP - Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc

Thời gian qua, thực hiện “cuộc cách mạng” về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, toàn hệ thống MTTQ đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, triển khai một cách bài bản, khoa học, quyết liệt. Các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, kịp thời lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Nhờ đó, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng bền chặt. Nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đóng góp công sức phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao uy tín và vai trò của hệ thống chính trị trong lòng nhân dân.

Hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Chính phủ phát động, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động triển khai và đạt được những kết quả quan trọng: Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19; Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025… Đặc biệt, đã có sự đổi mới trong hoạt động cứu trợ của MTTQ Việt Nam theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn. Thành công của các đợt phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ trong năm 2024, 2025 không chỉ dừng lại ở số tiền tiếp nhận ủng hộ rất cao, mà thành công đạt được nhiều hơn chính là niềm tin của nhân dân, của xã hội, niềm tin của các nhà hảo tâm đối với hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên…

Cần thể chế hóa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận

TS Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Đảng và Nhân dân luôn tin tưởng MTTQ Việt Nam - trung tâm tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết xung quanh Đảng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ông Chức nêu, hiện nay, do yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới, tổ chức MTTQ Việt Nam ngày càng lớn mạnh. 5 tổ chức chính trị có bề dày truyền thống trong hệ thống chính trị (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Liên Đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam) trực thuộc MTTQ Việt Nam càng khẳng định thêm MTTQ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cơ sở để MTTQ hoạt động hiệu quả hơn. “Sau Đại hội Đảng XIV, Trung ương cần ra nghị quyết chuyên đề về công tác MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, ông Chức kiến nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chung vui cùng bà con trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc phường Thượng Cát (TP Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Theo GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là điểm đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là vấn đề chính trị - xã hội, mà còn là yêu cầu thể chế căn bản để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thực chất, thông qua giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị chính sách. Theo ông Lý, cần thể chế hóa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận thành cơ chế quyền lực mềm trong hệ thống chính trị.

Ông Lý nhấn mạnh, cần nhận thức rõ rằng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận không phải là “phụ trợ”, mà là một hình thức giám sát quyền lực của nhân dân, được Hiến pháp 2013 và Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị xác lập. Vì thế, cần xây dựng cơ chế pháp lý rõ ràng, ổn định, có tính bắt buộc để các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm tiếp thu, giải trình kết quả giám sát và phản biện của MTTQ.

“Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc: niềm tin và tình người. Khi ta tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, ta sẽ biết cùng nhau làm việc lớn. Khi ta đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung; mọi khó khăn sẽ có lối mở và được giải quyết”. Trích phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 phường Thượng Cát (TP Hà Nội)

Nhấn mạnh, hiệu lực của giám sát, phản biện xã hội phụ thuộc vào mức độ phối hợp và tính trách nhiệm giải trình của các chủ thể có liên quan, theo ông Lý cần thiết lập quy chế phối hợp ba bên giữa MTTQ - Quốc hội - Chính phủ về giám sát chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi nhân dân như đất đai, môi trường, an sinh xã hội. Thí điểm cơ chế báo cáo giải trình bắt buộc của cơ quan Nhà nước về kết quả thực hiện kiến nghị, phản biện của Mặt trận. Cùng với đó, phải nâng cao vai trò của Mặt trận trong đánh giá hài lòng của người dân đối với hoạt động công vụ, coi đây là một kênh phản biện xã hội định lượng quan trọng.