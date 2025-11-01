Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc

TPO - Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đặt ra 16 chỉ tiêu và 4 đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối hệ thống Mặt trận các cấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong hai ngày 31/10 - 1/11. Đại hội với chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển theo hướng xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc”.

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tiếp tục đổi mới, hiệu quả; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được thực hiện ngày càng thực chất; các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ.

Quang cảnh đại hội.

Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị - xã hội phát động đã tạo dấu ấn sâu sắc. Với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”, phong trào huy động nguồn lực xã hội hóa, giảm gánh nặng cho ngân sách, nâng cao chất lượng công trình. MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã huy động, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.410 căn nhà “Đại đoàn kết”, “Nghĩa tình nông dân”, “Mái ấm tình thương”, “Nhà khăn quàng đỏ”, “Mái ấm công đoàn”, “Nhà nhân ái”… trị giá hơn 130,6 tỷ đồng, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành 12.915 căn nhà, đạt 100% kế hoạch và về đích sớm 77 ngày (tính đến 31/8/2025). Tổng nguồn lực huy động đạt hơn 1.458 tỷ đồng.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Song song, phong trào “Lào Cai chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai hiệu quả, hỗ trợ nhà ở, sinh kế, an sinh xã hội. MTTQ các cấp của tỉnh Lào Cai đã vận động hơn 349 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh, góp phần hỗ trợ hàng nghìn hộ dân ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại như trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ Mặt trận chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác giám sát cơ sở còn hạn chế; hạ tầng kỹ thuật số chưa đồng bộ.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số là hướng đi đột phá. Ngay trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đưa vào vận hành phòng họp số, xây dựng tổ công nghệ số cộng đồng trong hệ thống Mặt trận, đồng thời đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cơ sở.

Các chỉ tiêu khác cũng được chú trọng như: xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết - an toàn - hạnh phúc”; chủ trì giám sát, phản biện xã hội hiệu quả hơn; vận động xây dựng từ 100 ngôi nhà Đại đoàn kết mỗi năm, huy động trên 100 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã hiệp thương cử 114 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục phát huy tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, lãnh đạo hoạt động của MTTQ thực sự hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có nhiều đổi mới trong hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội đã thông qua 4 nội dung đột phá trong nhiệm kỳ tới đó là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; tổ chức hoạt động “Tháng nghe dân nói”, định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thống nhất 6 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Tại Đại hội đã hiệp thương cử 114 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.