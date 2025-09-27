Bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Phát biểu bế mạc hội thao, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, Hội thao chào mừng Đại hội với 12 nội dung thuộc 3 môn thi đấu: Pickleball, Bóng bàn và Kéo co.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao giải cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn kéo co. Ảnh: Hữu Chánh/Báo Lao động.



Với ý nghĩa thiết thực, hội thao đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 313 vận động viên (VĐV) thuộc 12 đoàn của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương và 6 đoàn của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Sau 2 ngày thi đấu với 137 trận tranh tài sôi nổi, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, tạo không khí vui tươi, để lại nhiều ấn tượng trong cán bộ, đảng viên, VĐV và cổ động viên tham gia hội thao.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải đặc biệt tới ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hữu Chánh/Báo Lao động.



Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, kết quả của hội thao - những tấm huy chương, các giải thưởng được trao - là sự ghi nhận cho nỗ lực tập luyện, tinh thần đồng đội và tinh thần thể thao cao thượng của từng cá nhân, tập thể.

“Tôi mong rằng sau hội thao này, phong trào rèn luyện thể chất sẽ tiếp tục được duy trì, trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Ông Đỗ Văn Chiến giao lưu thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: Hữu Chánh/Báo Lao động.



Trước khi diễn ra lễ bế mạc, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giao lưu thi đấu môn bóng bàn với các VĐV đoạt giải.