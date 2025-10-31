Chi hội Báo Tiền Phong: Bản lĩnh, hiện đại, nhân văn trong kỷ nguyên số

TPO - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2025-2028 ngày 31/10, nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - kỳ vọng Ban Thư ký Chi hội thổi luồng gió mới vào hoạt động hội và trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong bối cảnh mới.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Vũ Thị Hà - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía Báo Tiền Phong, có Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Dấu ấn nổi bật

Nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong đã có nhiều tuyến bài viết của hội viên mang tính định hướng, xây dựng cao. Nhiều loạt bài không khoan nhượng với những cái xấu, cái ác, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong xã hội. Nhiều bài viết đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc, bôi xấu chế độ. Hàng loạt tuyến bài đi đầu trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Toàn cảnh Đại hội Chi hội Nhà báo báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2025-2028.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hội viên Chi hội nhà báo Báo Tiền Phong đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp truyền thông các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo, hoạt động của Ban Bí thư, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; kịp thời biểu dương các gương mặt trẻ tiêu biểu, có đóng góp lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; lan tỏa tinh thần “đâu cần thanh niên khó, đâu khó có thanh niên”; “bản lĩnh, tiên phong, dám dấn thân” của thanh niên thời đại mới…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Vũ Thị Hà - Ủy viên BCH Hội nhà báo Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Đại hội.



Chi hội luôn tạo điều kiện và ưu tiên về thời gian cho nhiều hội viên tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo như “Thiết kế và trình bày các sản phẩm báo chí hiện đại trên nền tảng số” (tháng 7/2025), “Kỹ năng sản xuất bài Mega Story” (tháng 6/2025); khóa bồi dưỡng “Phương pháp tạo cảm xúc cho bức ảnh” (tháng 8/2025); lớp học “Kỹ năng sản xuất video bằng smartphone trong môi trường truyền thông số” từ ngày 27-30/9 tại Hội Nhà báo Việt Nam... do Hội nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí,... tổ chức.

﻿﻿ Đại hội nhìn lại chặng đường hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Nhiều lớp tập huấn, khóa đào tạo về báo mạng, báo trực tuyến, tòa soạn tích hợp… đã có hội viên trong chi hội tham gia. Qua những lớp học nghiệp vụ trên, nhiều hội viên đã thể hiện bằng những tuyến bài sắc nét, có dấu ấn mạnh mẽ như loạt bài: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng: Gốc có vững, cây mới bền (Giải A Báo chí Quốc gia 2020, nhóm tác giả: Nguyễn Dũng, Văn Kiên, Nguyễn Thành, Nguyễn Tuấn); Rừng chảy máu, gỗ lậu về đâu (Giải C Báo chí Quốc gia 2020, Đình Thắng - Vũ Long - Lê Tiền); Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng (Giải C Báo chí Quốc gia 2022, nhóm tác giả Đình Thắng -Tuấn Nguyễn - Dương Hưng - Vi Bình)…

Giữ vững sứ mệnh theo đuổi giá trị chân - thiện - mỹ

Chia sẻ tại Đại hội, nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, người làm báo, suy cho cùng, là người có học mà biết theo đuổi cái đẹp, biết dùng tâm mình để truyền tải những giá trị nhân văn, nhân ái.

Mỗi nhà báo không nên chỉ là “người thư ký” chỉ chép lại sự kiện một cách lệ thuộc, mà phải là người quan sát, người cảm nhận, người ghi lại những gì đang cuộn chảy trong đời sống bằng trái tim và lương tri của mình. Vậy nên dù có hàng chục công cụ AI nhưng chúng ta không đánh mất nhân tính, thì người làm báo vẫn luôn góp lửa vào ngọn đuốc soi đường, theo đuổi cái đẹp và nhân văn.

Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ ý kiến tại Đại hội.

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tin tưởng và kỳ vọng, Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong sẽ có một tổ chức mới mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn, đầy năng lượng hơn. Một Chi hội có thể thổi bùng lên ngọn lửa nghề, để bức tranh chung Tiền Phong trong những năm tới lung linh hơn, sống động hơn, và đầy sức sống hơn.

Phát biểu tại Đại hội, nhà báo Vũ Thị Hà - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, Báo Tiền Phong là một trong những tờ báo có bề dày truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam, nơi quy tụ đội ngũ những nhà báo tâm huyết, sáng tạo, và luôn tiên phong trong các hoạt động nghiệp vụ, xã hội, thiện nguyện. Nhà báo Vũ Thị Hà ấn tượng với tinh thần nghề nghiệp, các giải thưởng của đội ngũ hội viên Tiền Phong dấn thân trong các vấn đề xã hội thời gian qua.

Các hội viên đóng góp ý kiến tham luận tại Đại hội.

Trong thời gian tới, nhà báo Vũ Thị Hà mong Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong tiếp tục đẩy mạnh sinh hoạt nghiệp vụ, coi đây là kênh quan trọng để hội viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, cập nhật xu hướng mới trong nghề, đồng thời lan tỏa tinh thần làm nghề trung thực, sáng tạo và nhân văn.

Nhà báo Vũ Thị Hà, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Chi hội Nhà báo báo Tiền Phong trong thời gian qua.



Về vấn đề công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhà báo Vũ Thị Hà cũng nhấn mạnh, đây là xu thế tất yếu mà báo chí không thể đứng ngoài. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ, không thể thay thế người làm báo. Do đó, người làm báo có thể tận dụng AI để hỗ trợ, nhưng không phụ thuộc, vì giá trị của báo chí chân chính nằm ở trái tim, trong bản lĩnh, trong sự từng trải của người viết.

Bản lĩnh trong bối cảnh mới

Đại hội tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của các hội viên về các nội dung như báo chí trước sức ép của công nghệ; song hành hai nhiệm vụ phát triển nội dung và kinh tế báo chí.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - cho rằng mô hình báo chí hiện nay đã khác, mong Ban Thư ký chi hội nhiệm kì 2025-2028 tiếp thu các ý kiến đóng góp để bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các hội viên. Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định, bối cảnh mới đã tác động rất lớn đến báo chí, thách thức trước sự phát triển của AI, công nghệ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định, các hội viên Chi hội Nhà báo báo Tiền Phong vẫn giữ được bản lĩnh chính trị, đam mê với nghề với nhiều giải thưởng cấp quốc gia, bộ ngành, địa phương. Cùng với đó là hoạt động thiện nguyện đó là tấm lòng của các hội viên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong giao nhiệm vụ cho Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2025-2028.

Báo Tiền Phong bên cạnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ còn có thế mạnh về tổ chức sự kiện. Báo tổ chức gần chục sự kiện quốc gia hằng năm như giải Tiền Phong Marathon, Giải vô địch Golf quốc gia, Siêu Cúp bóng đá, Chủ Nhật Đỏ…

Nhà báo Trần Công Hùng, Tổng thư ký Tòa soạn Báo điện tử Tiền Phong đảm nhiệm vai trò Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2025-2028.

Tổng biên tập Phùng Công Sưởng cũng giao nhiệm vụ cho Ban Thư ký Chi hội trong nhiệm kì tới tập trung quản trị, hoàn thiện tổ chức bộ máy, có kế hoạch phát triển nội dung; thực hiện đúng chế độ cho hội viên; đào tạo chuyên môn phát triển nguồn nhân lực. Chi hội luôn phải nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lề lối làm việc, văn hóa; tổ chức đào tạo định kì; đào tạo bồi dưỡng kĩ năng mềm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng đặt mục tiêu 100% các hội viên có được đào tạo và thực hiện được các kĩ năng làm báo mới. Các hội viên tham gia và phấn đấu đoạt 3/5 giải báo chí quốc gia hằng năm, 10 giải báo chí của bộ ngành/địa phương...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư (thứ hai từ phải qua) và nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong (thứ hai từ trái qua) chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2025-2028.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng cho biết ban biên tập sẽ tạo điều kiện có cơ chế chính sách để hội viên được đào tạo, học tập có kĩ năng. Ban biên tập luôn trân trọng, tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thư ký chi hội, hội viên để hoàn thiện chính sách của cơ quan để áp dụng trong điều hành. Tạo điều kiện tốt nhất để hội viên thực hiện đam mê, tìm tòi trong cách tổ chức báo chí.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng và đại diện Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2025 - 2028 tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập và từng có 2 nhiệm kỳ Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.