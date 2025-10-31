Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Cẩm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Sáng ngày 10/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Cẩm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Xuân Cẩm trong giai đoạn đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Vũ Chí Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Cẩm và 123 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn xã.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Xuân Cẩm – Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Đột phá, Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn thời gian qua, thảo luận phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra; đồng thời chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Đại hội kêu gọi đoàn viên, thanh niên xã Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tiên phong trong học tập, lao động, khởi nghiệp, sáng tạo, góp phần xây dựng xã Xuân Cẩm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.