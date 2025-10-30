Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Dĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Khải Hoàn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Dĩnh và 120 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tân Dĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chi đoàn duy trì nền nếp sinh hoạt; phong trào “Thanh niên tình nguyện” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao được triển khai hiệu quả; nhiều đội thanh niên phát triển kinh tế được thành lập, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, phát hiện và bồi dưỡng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng thời thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã Tân Dĩnh nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời công bố quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên theo quy định.

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Tiên phong – Gương mẫu – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tân Dĩnh ngày càng phát triển, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Tân Dĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.