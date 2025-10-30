Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Dĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

P.V

Sáng 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-tan-dinh.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Dĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Khải Hoàn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Dĩnh và 120 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tân Dĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chi đoàn duy trì nền nếp sinh hoạt; phong trào “Thanh niên tình nguyện” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao được triển khai hiệu quả; nhiều đội thanh niên phát triển kinh tế được thành lập, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, phát hiện và bồi dưỡng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng thời thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã Tân Dĩnh nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời công bố quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên theo quy định.

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Tiên phong – Gương mẫu – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tân Dĩnh ngày càng phát triển, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Tân Dĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.V
#xã Tân Dĩnh #tỉnh Bắc Ninh

Cùng chuyên mục