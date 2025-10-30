Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhã Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhã Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ xã Nhã Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy xã Nhã Nam, lãnh đạo HĐND xã Nhã Nam, lãnh đạo UBND xã Nhã Nam và 123 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên thanh niên toàn xã.

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đoàn xã Nhã Nam đã triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, như: “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các công trình thanh niên như “Tuyến đường thanh niên tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Đoạn đường cờ Tổ quốc”, các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai hiệu quả, tạo dấu ấn sâu sắc trong nhân dân.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhã Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã; đồng thời chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ xã Nhã Nam – Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Đại hội khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ xã Nhã Nam tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương Nhã Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.