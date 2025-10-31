Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nếnh lần thứ I

P.V

Ngày 12/10/2025, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được khai mạc với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá”.

anh-phuong-nenh.jpg
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh lần thứ I

Dự Đại hội có đồng chí Tạ Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nếnh và 123 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên, thanh niên phường Nếnh tham dự.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nếnh lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc lịch sử của tuổi trẻ phường nhà. Đây là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Khát vọng”, mở ra chặng đường phát triển mới với tầm vóc và sứ mệnh mới sau khi phường được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 phường cũ gồm Nếnh, Quang Châu, Vân Trung và Tăng Tiến.

Tại Đại hội, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thống nhất cao Báo cáo chính trị, khẳng định kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn tới. Đại hội xác định rõ vai trò, vị trí mới của tổ chức Đoàn trong bối cảnh hệ thống chính trị vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, cán bộ Đoàn, nhất là Bí thư Đoàn, sẽ đồng thời đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn vai trò xung kích của thanh niên trong công tác dân vận, giám sát và phản biện xã hội.

Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn phường Nếnh khóa I, đồng thời thông qua quyết định chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất.

P.V
