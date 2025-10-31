Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Yên đẩy mạnh phong trào cách mạng

P.V

Sáng ngày 19/10/2025, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham gia của 123 đại biểu chính thức.

anh-viet-yen.jpg
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Yên lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quý Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Yên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quý Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Yên ghi nhận, biểu dương thành tích của Đoàn Thanh niên phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành Đoàn phường cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức hoạt động trong kỷ nguyên số.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn phường Việt Yên phát huy truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tiên phong, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần xây dựng phường Việt Yên trở thành đô thị thông minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường; UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Yên gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Yên được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường Việt Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

P.V
#phường Việt Yên

Cùng chuyên mục