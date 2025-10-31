Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Yên đẩy mạnh phong trào cách mạng

Sáng ngày 19/10/2025, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham gia của 123 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Yên lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quý Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Yên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quý Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Yên ghi nhận, biểu dương thành tích của Đoàn Thanh niên phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành Đoàn phường cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức hoạt động trong kỷ nguyên số.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn phường Việt Yên phát huy truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tiên phong, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần xây dựng phường Việt Yên trở thành đô thị thông minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường; UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Việt Yên gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Yên được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường Việt Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.