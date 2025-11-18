95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025): Hướng mạnh về cơ sở

TP - Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phải đổi tư duy mới, cách làm, hướng mạnh mẽ về cơ sở, khu dân cư, gần dân, sát dân; cần phân vai rõ để mỗi tổ chức thành viên, mỗi cán bộ chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, TS. Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nói với phóng viên Tiền Phong.

Gần dân, sát dân

Thưa ông, hiện nay, hệ thống MTTQ được tổ chức theo mô hình mới, có vị thế mới. Vậy, làm sao để MTTQ phát huy được vai trò của mình, đặc biệt trong việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thăm hỏi, động viên người dân khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Thái Nguyên tháng 10/2025. Ảnh: PV

Theo tôi, trước hết, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách làm, nâng cao năng lực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các thành viên của Mặt trận trước vị thế mới. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường. Khuyến khích người dân lao động sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đặc biệt ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Tạo cơ chế để các thành phần kinh tế tiếp cận, phát huy các nguồn lực của đất nước, người dân tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ. Bảo đảm phúc lợi xã hội, công bằng cơ hội phát triển, để nhân dân thực sự là trung tâm, là chủ thể của kỷ nguyên mới.

“Để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận phải đổi tư duy mới, cách làm, hướng mạnh mẽ về cơ sở, khu dân cư, gần dân, sát dân, ứng dụng công nghệ số, xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ tâm huyết và chuyên nghiệp”. TS Ngô Sách Thực - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Với trách nhiệm là một bộ phận của hệ thống chính trị, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Mặt trận các cấp phải xác định nhiệm vụ tham gia hoạch định và thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế về phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của Nhân dân là trọng tâm.

Ngày nay, với quan điểm mới về chiến lược đại đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc không còn chỉ là phương hướng hành động mà đã trở thành nguồn lực phát triển và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Không chỉ thể hiện tinh thần “dân là gốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” mà Đảng ta đề cao vai trò chủ thể, quyền làm chủ và sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng phối hợp hành động theo chương trình thống nhất, tránh chồng chéo. Mỗi tổ chức thành viên phát huy thế mạnh riêng để góp phần vào mục tiêu chung, bảo đảm phát triển, an ninh, an sinh, đồng thuận xã hội.

Tóm lại, để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận phải đổi tư duy mới, cách làm, hướng mạnh mẽ về cơ sở, khu dân cư, gần dân, sát dân, ứng dụng công nghệ số, xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ tâm huyết và chuyên nghiệp. Phân vai rõ để mỗi tổ chức thành viên, mỗi cán bộ chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, hoạt động của MTTQ phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Theo ông, cần cụ thể hóa những chỉ đạo này như thế nào?

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân; hoạt động của MTTQ phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm” là rất cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn đang đòi hỏi. Cán bộ Mặt trận qua các thế hệ luôn tâm huyết, trung thành với Tổ quốc, luôn vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của đất nước để làm công tác vận động, đoàn kết Nhân dân thực hiện mục tiêu chung của cách mạng trong từng giai đoạn. Hình ảnh cán bộ Mặt trận “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, “óc nghĩ, mắt trông, chân đi, miệng nói, tay làm” để lại ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân.

Thời gian tới, cần cụ thể tinh thần trên bằng các tiêu chí cụ thể để có chế độ đi công tác và chế độ đánh giá cán bộ theo kết quả công việc: Thường xuyên xuống cơ sở, khu dân cư để “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Nắm chắc tình hình Nhân dân, lập sổ ghi nhận tâm tư, kiến nghị của dân tại từng địa bàn. Nắm các nhóm “nhạy cảm”: hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng yếu thế, các vụ việc dễ phát sinh khiếu kiện. Gần dân qua kênh trực tuyến, xây dựng nhóm Zalo, Facebook của khu dân cư để cập nhật thông tin, tiếp nhận phản ánh nhanh. Triển khai các mô hình thiết thực “Tổ dân phố an bình”, “Khu dân cư không rác”, “Dân giám sát xây dựng cơ bản”. Mỗi khu dân cư có ít nhất một mô hình điểm do người dân trực tiếp tham gia... hướng vào thực hiện việc trọng tâm của từng địa phương như giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, môi trường, chính sách cho người yếu thế, thực hiện dân chủ, phòng chống tham nhũng ở cơ sở…

Cùng với đó, phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận bản lĩnh, gần dân. Đặc biệt là các kỹ năng vận động xã hội; giám sát, phản biện xã hội, ứng dụng các công cụ đo lường sự hài lòng của người dân; kỹ năng đối thoại, hòa giải, vận động tôn giáo-dân tộc, truyền thông cộng đồng.

Cảm ơn ông.