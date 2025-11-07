Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thanh Hiếu- Dương Triều- Công Hướng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 7/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa X. Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Việt Nam đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

tp-3.jpg
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự hội nghị

Tiếp đó, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

image-11.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 5, khóa X Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại hội nghị, căn cứ số lượng, cơ cấu, thành phần Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024- 2029 đối với bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

tp-7.jpg
Các đại biểu biểu quyết, hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X
tp-8.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ năm, khóa X, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng ý giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

tp-10.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài.
z7198873226756-6d1c4e9c94b2297771e04462b7cdb032.jpg
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài
Thanh Hiếu- Dương Triều- Công Hướng
