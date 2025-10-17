Mặt trận Tổ quốc sẽ triển khai 'Cổng Mặt trận số', tổ chức Tháng nghe dân nói

TPO - Sáng 17/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và thông báo nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến dự, chỉ đạo và trực tiếp làm báo cáo viên của Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.



Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trình bày chuyên đề tại hội nghị

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tham dự tại điểm cầu Đảng bộ Trung ương Đoàn. Ảnh: Doanthanhnien.vn

Hội nghị được thực hiện với các hình thức trực tiếp, trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có sự tham dự của gần 200 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Tham dự tại điểm cầu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.



Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2025–2030 là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lấy nhân dân làm trung tâm; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất.

Đại hội đã thông qua 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế.

Đại hội cũng thống nhất kế hoạch hành động cụ thể sau Đại hội, như khai trương “Cổng Mặt trận số”, tổ chức “Tháng nghe dân nói” và xây dựng mô hình điểm đối thoại xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, trình bày chuyên đề tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, truyền đạt nội dung bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Mặt trận là nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân; khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tổng Bí thư nêu ba quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của đổi mới; kết hợp dân chủ với kỷ cương, pháp quyền; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, đo lường được bằng lợi ích thiết thực của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 6 trọng tâm: Kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp: “Một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”; củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc “không ai bị bỏ lại phía sau”; chăm lo đời sống nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức; đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể - chống “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở; thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng, ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”; kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực - kiểm tra đến cùng.

Trên cơ sở các phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày dự thảo chương trình hành động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo tất cả các tổ chức Đảng trực thuộc bổ sung chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên, cụ thể hoá chỉ đạo của Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ Đại hội tới; đồng thời giao các cơ quan trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trình bày chuyên đề tại hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Phi Long nêu rõ, Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận dân chủ, thống nhất cao; trong đó có nhiều nội dung quan trọng, mang tính nền tảng liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.