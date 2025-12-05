Báo Tiền Phong đoạt giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

TPO - Tối 5/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025, cùng Giải Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá báo chí đang giữ một vị trí không thể thay thế trong tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn văn minh và nâng cao tri thức cho người nông dân.

Theo ông Đoàn, các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự thấu hiểu rất sâu sắc đối với đời sống tam nông, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp” - tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Nhiều tác phẩm báo chí, phóng sự truyền hình, chương trình phát thanh đã được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn ruộng đồng, theo dòng chảy chính sách và phản ánh sống động từng chuyển động của nông nghiệp Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam trao giải cho đại diện nhóm tác giả đạt giải A.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng ghi nhận sự dấn thân của báo chí khi không né tránh các vấn đề gai góc. Nhiều tác phẩm đi thẳng vào các thách thức của nông nghiệp và nông thôn như phá rừng, buôn bán động vật hoang dã, hàng giả - hàng nhái trong nông sản; qua đó, góp phần cảnh báo, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, bảo vệ môi trường sản xuất và quyền lợi chính đáng của người nông dân.

Các tác phẩm dự thi còn thể hiện rõ vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí. Nhiều bài viết, chương trình đã phân tích những nút thắt lớn về cơ chế, chính sách - từ vốn, tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp đến ứng dụng khoa học - công nghệ, đưa ra những kiến nghị, đề xuất có giá trị.

“Những tiếng nói kịp thời này đã hỗ trợ cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, từ đó góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp, sự ấm no, hạnh phúc của người nông dân và một nông thôn hiện đại, nghĩa tình”, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay thu hút gần 1.900 tác phẩm báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hơn 480 bài dự thi viết tìm hiểu truyền thống Hội Nông dân Việt Nam.

Qua nhiều vòng chấm chọn nghiêm ngặt, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 45 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 525 triệu đồng.

Nhà báo Đức Anh - báo Tiền Phong (ở giữa) đại diện nhóm tác giả nhận giải.

Năm nay, ở thể loại báo in và báo điện tử, Giải A được trao cho tác phẩm “Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn” của nhóm tác giả Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Phạm Sỹ Công (Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt). Ở khối phát thanh - truyền hình, Giải A thuộc về chương trình “Nảy mầm trên đất mặn” của nhóm tác giả Vũ Thị Tuyết Mai, Trần Bá Duy, Hồ Hải Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đài Tiếng nói Việt Nam - kênh VOV2).

Ngoài ra, tác phẩm "Nông dân - phẩm chất làm nên lịch sử và tương lai, điểm tựa vĩnh cửu cho mọi thăng trầm của đất nước" của GS, TS Phạm Hồng Tung - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đạt giải A giải thưởng viết về truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành.

Trong danh sách các tác phẩm được vinh danh, Báo Tiền Phong ghi dấu ấn với tác phẩm “Nỗi lo sơn thần nổi giận” đoạt Giải Khuyến khích. Tác phẩm do nhóm tác giả Hồ Sỹ Lực, Nguyễn Viết Hà, Lê Đức Anh, Hồ Thành Đạt và Vũ Thị Thu Thảo thực hiện, phản ánh sâu sắc những nguy cơ sạt lở, lũ quét và sự mong manh của cuộc sống miền núi khu vực Tây Bắc trước biến đổi khí hậu ngày một khốc liệt.

Với lối tiếp cận thẳng thắn, dữ liệu chân thực và góc nhìn cảnh báo trách nhiệm cộng đồng, phóng sự này đã góp phần kéo gần khoảng cách giữa cảnh báo khoa học và đời sống thực tiễn của người dân vùng cao, nơi thiên tai luôn chực chờ gõ cửa; đồng thời gợi mở nhiều giải pháp để ứng phó với thiên tai ngày càng cực đoan và khó lường.