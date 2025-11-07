Phát động giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần thứ V – năm 2025

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp cùng Hội Nhà báo TP.HCM chính thức phát động “Giải Báo chí viết về Ngành Cao su Việt Nam” lần thứ V – năm 2025, với chủ đề “Ngành cao su tăng trưởng xanh – Đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Hướng tới 96 năm truyền thống ngành cao su

Giải báo chí năm nay diễn ra trong bối cảnh ý nghĩa đặc biệt – kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 96 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2025). Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của người lao động cao su, đồng thời lan tỏa hình ảnh ngành cao su Việt Nam năng động, bền vững trong giai đoạn hội nhập mới.

Ban Tổ chức mong muốn qua giải thưởng, báo giới cả nước sẽ phản ánh sinh động quá trình phát triển của ngành – từ truyền thống “vàng trắng” hơn 9 thập kỷ qua đến tầm nhìn tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đến năm 2050.

Nội dung và thể lệ dự thi

Giải khuyến khích các tác phẩm báo chí khai thác những câu chuyện nhân văn, sáng kiến tiêu biểu, mô hình đổi mới trong sản xuất – kinh doanh, công tác an sinh xã hội, cũng như đóng góp của ngành cao su với cộng đồng, quốc phòng và môi trường.

Tác phẩm dự thi thuộc tất cả các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình (ghi chép, phóng sự, điều tra, ký báo chí, chân dung nhân vật, phỏng vấn, bình luận...).

Các bài dự thi phải được đăng tải trên phương tiện truyền thông chính thống từ 01/12/2024 đến 15/12/2025. Người dự thi gửi bài trực tiếp về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM) hoặc qua email thncam@vrg.vn.

Giải thưởng và thời gian trao giải

Cơ cấu giải thưởng gồm Giải A, Giải B, Giải C và Giải Khuyến khích với tổng giá trị hấp dẫn; dự kiến lễ trao giải diễn ra tháng 1/2026 trong chương trình “Họp mặt báo chí – Mừng Xuân 2026.”

Theo đại diện VRG, giải thưởng năm nay không chỉ ghi nhận những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là lời cam kết của ngành cao su Việt Nam trong việc đồng hành cùng đất nước trên hành trình phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ ông Lê Anh Dũng (0919 656 711) hoặc bà Trần Huỳnh Ngọc Cẩm (0909 304 789).

Giải Báo chí viết về Ngành Cao su Việt Nam – nơi tôn vinh người làm báo đồng hành cùng hành trình phát triển bền vững của “vàng trắng” Việt Nam.