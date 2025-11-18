Nhiều người bất ngờ cầu cứu vì bị sâu róm 'tấn công'

Xuất hiện khoảng 2 tuần nay, dù người dân phun thuốc, đốt, nhưng sâu róm vẫn còn nhiều trên thân cây và tường nhà

Ngày 18-11, người dân sống ở đường D1, khu dân cư Phú Lợi, TP HCM (trước là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho biết họ mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm nguyên nhân, xử lý triệt để nạn sâu róm bùng phát, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

CLIP: Người dân phát hoảng với sâu róm

Theo ghi nhận của phóng viên, dù sâu xuất hiện khoảng 2 tuần nay và được người dân phun thuốc, đốt, nhưng vẫn còn nhiều sâu róm xuất hiện bò trên thân cây và tường của nhà dân, tạo thành từng mảng như tấm thảm.

Chúng làm tổ chủ yếu trên cây bàng, bò khắp thân cây, thậm chí còn bò lên tường nhà và bò vào bên trong nhà.

Đoạn đường xuất hiện nhiều sâu róm

Tình trạng này khiến nhiều người bị ngứa khi tiếp xúc phải lông sâu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.

Bà Trần Thị Kim Xuân chia sẻ, trước nguy cơ sâu róm tràn vào nhà, người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ em, đã phải hạn chế tối đa việc ra đường.

Sâu róm bám thành từng mảng trên cây bàng

Bà cũng đóng cửa 24/24 giờ vì sợ sâu len lỏi vào trong nhà. "Chính quyền cần có giải pháp gì để loại bỏ những con sâu róm này đi, chứ nhìn thấy đã sợ rồi huống gì nó còn bò vào nhà" - bà Xuân nói.

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết người làm nông thường gọi đây là sâu ép nhựa, thường xuất hiện nhiều trên thân cây lớn. "Trước đó, phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đến xịt thuốc, sâu cũng đã giảm gần 80%, nếu sâu chưa chết hết, phường tiếp tục xịt thuốc khi nào hết thì thôi"- ông Khanh nói.

Link gốc: https://nld.com.vn/nhieu-nguoi-bat-ngo-cau-cuu-vi-bi-sau-rom-tan-cong-196251118155448258.htm