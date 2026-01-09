Lạnh tê tái, người vùng cao quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi

Trong ảnh là Trường Mầm non Sơn Ca, thuộc xã Púng Luông. Nhà trường có trên 400 cháu học sinh đang theo học tại 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Trường đã áp dụng linh hoạt trong thời gian học và tăng cường đệm, chăn ấm cho học sinh.
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại các xã vùng cao Tây Bắc giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện rét đậm, rét hại và băng giá. Xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai là nơi có độ cao trung bình từ 1000 - 1500m so với mực nước biển nên thời tiết càng khắc nghiệt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và các nhà trường trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra.
Trong ảnh là Trường Mầm non Sơn Ca, thuộc xã Púng Luông. Nhà trường có trên 400 cháu học sinh đang theo học tại 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Trường đã áp dụng linh hoạt trong thời gian học và tăng cường đệm, chăn ấm cho học sinh.