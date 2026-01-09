Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lạnh tê tái, người vùng cao quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi

A Lù
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại các xã vùng cao Tây Bắc giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện rét đậm, rét hại và băng giá. Xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai là nơi có độ cao trung bình từ 1000 - 1500m so với mực nước biển nên thời tiết càng khắc nghiệt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và các nhà trường trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra.

z7406381747442-0e32dcfe3d2e0dbf9f327b864eb6e319.jpg
z7406381859388-5cd300466a3f722fcf92c9f993831038.jpg
Hình ảnh trên là tại gia đình ông Thào Páo Thàng (thôn Hua Khắt, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai). Đây là một trong những hộ điển hình làm tốt công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi bằng cách đưa trâu bò thả rông trên rừng về nuôi nhốt, che chắn kỹ càng.
nguoi-dan-u-chau-chu-dong-cac-bien-phap-giu-am-cho-dan-vat-nuoi.jpg
Nhiều hộ dân ủ trấu để dùng giữ ấm cho đàn vật nuôi.
Trong ảnh là hộ gia đình anh Hờ A Dì (thôn Tà Chí Lừ, xã Púng Luông). Gia đình anh đã chủ động lùa đàn dê về chuồng để nuôi nhốt và quây bạt lại nhằm giảm thiểu các thiệt hại.

Các hộ gia đình đốt lửa sưởi ấm đàn bò trong những ngày giá rét.

Không chỉ xã Púng Luông mà hiện nay các địa phương vùng cao khác của tỉnh Lào Cai cũng đang tập trung cao động để phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Có hộ còn &quot;mặc&quot; cho trâu bò những chiếc chăn dày kèm với việc đốt lửa.

z7406382913815-b11190f6aca8505744f067063da4f7cb.jpg
z7406382258257-cd1b06b7874395e1d1d70aed0561ae07.jpg

Trong ảnh là Trường Mầm non Sơn Ca, thuộc xã Púng Luông. Nhà trường có trên 400 cháu học sinh đang theo học tại 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Trường đã áp dụng linh hoạt trong thời gian học và tăng cường đệm, chăn ấm cho học sinh.

nhieu-ho-dan-da-sua-am-ngay-truoc-cua-nha-de-phong-chong-ret.jpg
Nhiều hộ dân đã sưởi ấm ngay trước cửa nhà để chống rét.
cac-em-hoc-sinh-duoc-sua-am-bang-cui.jpg
Các em học sinh được sưởi ấm bằng củi ngay tại trường do nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.
nguoi-dan-tang-cuong-giu-am-cho-nguoi-cao-tuoi-trong-gia-dinh.jpg
Bếp củi là thứ đặc biệt hữu dụng trong chống rét của bà con vùng cao trong những ngày này.
A Lù
