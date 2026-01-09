Lạnh tê tái, người vùng cao quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại các xã vùng cao Tây Bắc giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện rét đậm, rét hại và băng giá. Xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai là nơi có độ cao trung bình từ 1000 - 1500m so với mực nước biển nên thời tiết càng khắc nghiệt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và các nhà trường trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra.