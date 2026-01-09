Xử lý nghiêm chủ đầu tư, nhà thầu gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn

TPO - Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiều 9/1, kết luận Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo, đánh giá đầy đủ, rõ ràng tình hình giải ngân đầu tư công.

Điểm lại những kết quả đã đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về đầu tư công được triển khai liên tục, tạo hành lang pháp lý vững chắc, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 55%, với số tuyệt đối tăng 1,2 triệu tỷ đồng so với giai đoạn trước.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân.

“Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng lưu ý.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng dự án chờ mặt bằng; công bố thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch, nhất là bảng giá đất, giá đền bù... Cùng với đó, kịp thời xây dựng, áp dụng giá nguyên vật liệu phù hợp với tình hình, theo thời gian thực.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương giao ngay cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

“Đảm bảo số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 3.000 dự án; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành không trông chờ, ỷ lại; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2025 và năm 2026.