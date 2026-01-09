Thủ tướng: Bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với gần 1 triệu tỷ đồng

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755 nghìn tỷ đồng

Chiều 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta còn khoảng 20 ngày để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 (đến 31/1/2026); đồng thời phải bắt tay ngay vào việc phân bổ, triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Quy định 366 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị cũng xác định giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Năm 2025, Thường trực Chính phủ đã tổ chức 4 Hội nghị về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Chính phủ đã có 11 nghị quyết, Thường trực Chính phủ đã có 2 kết luận, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 chỉ thị, công điện và nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đến hết tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755 nghìn tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 3,4% về tỷ lệ và 206,6 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, chúng ta còn khoảng 20 ngày trong tháng 1/2026 để giải ngân hết 16,3% số vốn đầu tư công của năm 2025; đồng thời phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tại sao cùng một thể chế, cơ chế, chính sách, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt; những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" cần tiếp tục giải quyết; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Đã phân bổ, giao kế hoạch hơn 851 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số vốn năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư cho các bộ, cơ quan Trung ương là 902 nghìn tỷ đồng (nếu cộng thêm kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng và kế hoạch các năm trước chuyển sang thì tổng số vốn cần giải ngân là hơn 1,1 triệu tỷ đồng).

Với con số giải ngân đã đạt hơn 755 nghìn tỷ đồng, như vậy, số kế hoạch vốn năm 2025 còn lại phải giải ngân đến 31/1/2026 để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là gần 147 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch hơn 995 nghìn tỷ đồng (đã bao gồm 5% tiết kiệm chi đầu tư vốn ngân sách Trung ương để bổ sung cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án Đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Đến hết ngày 7/1/2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là hơn 851 nghìn tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.