Hải Phòng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tháng cuối năm

Ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch tháng cuối năm. Bên cạnh những nhiệm vụ đã đạt được, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 70%, một số địa phương giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm. Công tác thực hiện nhiệm vụ được giao tại một số đơn vị còn chậm, muộn, chất lượng tham mưu của một số sở ngành chưa đảm bảo, kịp thời.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công việc, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm để triển khai nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

UBND các xã/phường/đặc khu và các chủ đầu tư tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp hoàn thành GPMB, đảm bảo tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo tỷ lệ giải ngân năm 2025.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì họp triển khai nhiệm vụ tháng 12/2025.

Ông Lê Ngọc Châu yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp xây dựng, tham mưu kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo hướng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ những tháng đầu năm; kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Tham mưu cho thành phố trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng NƠXH trên địa bàn. Đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện thủ tục, đảm bảo điều kiện khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Tại buổi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án khu vực Kim Thành, ông Trần Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành 100% vốn đầu tư công đã cấp năm 2025.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, thi công cần thiết đẩy nhanh tiến độ các dự án, có giải pháp giảm thiểu bụi, bảo đảm môi trường, an toàn lao động.

Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư công khu vực Kim Thành.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối QL17B với QL5, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng do BQL dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng là chủ đầu tư. Đến nay, dự án hoàn thành 70% khối lượng, giá trị giải ngân năm 2025 đạt 84% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% trong năm 2025.

Dự án bị chậm tiến độ khoảng 3 tháng. Nguyên nhân, do dự án thi công trên QL5 đang khai thác có lưu lượng phương tiện rất lớn và bên cạnh đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông nghiêm ngặt, phức tạp.

Nút giao có thiết kế kỹ thuật phức tạp, khối lượng GPMB rất lớn, liên quan tới 400 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, nhiều cơn bão, vật liệu khan hiếm… ảnh hưởng đến tiến độ dự án.