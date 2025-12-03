Sắp khởi công 13 dự án, tổng vốn gần 30.000 tỷ ở Hải Phòng

TPO - 13 dự án phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, cảng biển, nhà ở đô thị... dự kiến khởi công, khánh thành dịp cuối năm nay với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

TP. Hải Phòng dự kiến khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án vào ngày 19/12, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Trong 5 công trình đăng ký khởi công với Trung ương có 2 dự án giao thông trọng điểm, gồm: Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại khu vực đường vào ga Nam Hải Dương, thuộc địa bàn 2 xã Gia Lộc và Yết Kiêu; Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong tại phường Hải An.

Hai dự án phát triển đô thị, gồm: 7 tòa nhà từ CT1 đến CT8 thuộc dự án nhà ở xã hội khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (phường An Dương) và dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (phường Thủy Nguyên). Hai dự án phát triển đô thị, nhà ở này có tổng vốn đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án nút giao thông Lê Hồng Phong - Bùi Viện, TP. Hải Phòng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên (tại xã Cẩm Giàng) do Công ty CP khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên làm chủ đầu tư với số vốn hơn 2.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố Hải Phòng cũng dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành 8 dự án khác. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại tại phường Nguyễn Đại Năng do Công ty TNHH Đức Dương - Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng.

Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nomura - Hải Phòng (giai đoạn 2) tại phường Hồng An do Công ty CP KCN quốc tế Hải Phòng đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai (phường Ngô Quyền) do Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu Kim Trang đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng.

5 dự án còn lại, gồm: Xây mới các khối nhà cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng, khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật, nội trú thuộc Bệnh viện Đa khoa Hải Dương; xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp (phường An Biên và Lê Chân); xây dựng các cụm công nghiệp An Thọ (xã An Hưng); cụm công nghiệp An Phụ (phường Trần Liễu và phường Kinh Môn); cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên (xã Vĩnh Thuận) mỗi dự án có quy mô đầu tư hàng trăm tỷ đồng.