Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng được chỉ định giữ chức Bí thư phường

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành ủy Hải Phòng vừa phân công, điều động và chỉ định bà Bùi Thị Hồng Vân - Chánh Thanh tra thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Dương, bà Phạm Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc.

Thành ủy Hải Phòng vừa công bố quyết định về công tác nhân sự tại một số đơn vị, xã phường.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định phân công, điều động và chỉ định bà Bùi Thị Hồng Vân – Chánh Thanh tra TP Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động, chỉ định bà Phạm Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

34w5533.jpg
Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Hồng Vân ( thứ 6 từ trái sang) và bà Trần Thị Quỳnh Trang.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, việc điều động, phân công bà Bùi Thị Hồng Vân và Phạm Thị Thu Hiền là bước kiện toàn nhân sự quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ phát triển địa phương giai đoạn mới.

Ông Đỗ Mạnh Hiến đánh giá, cả hai nữ cán bộ đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Ông yêu cầu trên cương vị mới, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, đề cao trách nhiệm cùng tập thể xây dựng khối đại đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước đó, chiều 29/11, Thành ủy – UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại các cơ quan khối đảng và sở ngành trực thuộc UBND thành phố.

Trong đó, công bố quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thưởng – Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy.

Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Trang – Bí thư Đảng ủy phường An Dương giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #công tác nhân sự #điều động cán bộ #Bí thư Đảng ủy phường #Chánh Thanh tra thành phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục