Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng được chỉ định giữ chức Bí thư phường

TPO - Thành ủy Hải Phòng vừa phân công, điều động và chỉ định bà Bùi Thị Hồng Vân - Chánh Thanh tra thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Dương, bà Phạm Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc.

Thành ủy Hải Phòng vừa công bố quyết định về công tác nhân sự tại một số đơn vị, xã phường.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định phân công, điều động và chỉ định bà Bùi Thị Hồng Vân – Chánh Thanh tra TP Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động, chỉ định bà Phạm Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Hồng Vân ( thứ 6 từ trái sang) và bà Trần Thị Quỳnh Trang.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, việc điều động, phân công bà Bùi Thị Hồng Vân và Phạm Thị Thu Hiền là bước kiện toàn nhân sự quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ phát triển địa phương giai đoạn mới.

Ông Đỗ Mạnh Hiến đánh giá, cả hai nữ cán bộ đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Ông yêu cầu trên cương vị mới, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, đề cao trách nhiệm cùng tập thể xây dựng khối đại đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước đó, chiều 29/11, Thành ủy – UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại các cơ quan khối đảng và sở ngành trực thuộc UBND thành phố.

Trong đó, công bố quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thưởng – Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy.

Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Trang – Bí thư Đảng ủy phường An Dương giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ.