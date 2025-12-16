Bộ Xây dựng nói về đề xuất cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk hơn 30.000 tỷ

TPO - Bộ Xây dựng thống nhất giao tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Xây dựng đã có văn bản thống nhất giao UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk theo hình thức PPP.

UBND tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm triển khai nghiên cứu dự án phù hợp với tính chất, quy mô công trình; báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Phía Đông và Tây tỉnh Đắk Lắk nối với nhau bằng quốc lộ 29 hiện đã xuống cấp.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị rà soát, xem xét và báo cáo bổ sung phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, sau khi Phú Yên và Đắk Lắk sáp nhập thành tỉnh Đắk Lắk mới, địa phương có không gian phát triển rộng lớn, trải dài từ duyên hải đến cao nguyên, với diện tích lớn thứ ba cả nước.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu hình thành một tuyến giao thông trục chính đóng vai trò “xương sống” là hết sức cấp thiết nhằm kết nối đồng bộ các trung tâm kinh tế, hành chính, vùng sản xuất trọng điểm, sân bay, cảng biển và các hành lang kinh tế quan trọng của tỉnh.

Hiện nay, Quốc lộ 29 là tuyến kết nối chính giữa khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế do tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, mặt đường hẹp, xuống cấp và thiếu đồng bộ. Trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới, việc đầu tư tuyến cao tốc kết nối Đông – Tây được xác định là nhu cầu hết sức cấp bách.

Vì vậy, tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk được xác định là huyết mạch giao thông chiến lược, bảo đảm kết nối nhanh, liên tục giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh; góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk có tổng chiều dài khoảng 122km, điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối kết nối Quốc lộ 14.

Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp liên tục, bề rộng nền đường 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 31.000 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.

Sau khi rà soát, UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất triển khai dự án theo phương thức PPP, với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia tối đa 60%.

Trường hợp không thu hút được nhà đầu tư, địa phương kiến nghị triển khai theo hình thức đầu tư công, có thể phân kỳ đầu tư để giảm áp lực ngân sách; đồng thời đề nghị bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng cam kết bố trí nguồn vốn địa phương, tham gia 50% chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm điều kiện triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.