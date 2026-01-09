Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đường 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án Đường 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng có tổng diện tích đất phải thu hồi là 60.902,1 m2, liên quan đến 703 tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Khương Đình.

Ngày 9/1, UBND phường Khương Đình (Hà Nội) đã có thông báo, yêu cầu các hộ dân di dời người và tài sản, bàn giao phần diện tích trong phạm vi GPMB Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng, trước ngày 26/1.

Sau thời gian trên, nếu các tổ chức, cá nhân liên quan không di chuyển người và tài sản, bàn giao mặt bằng, UBND phường sẽ tiến hành giải tỏa theo quy định.

612539781-1435861955212043-7121467748076385336-n.jpg
Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi- Đầm Hồng cần thu hồi hơn 60.000 m2 đất

Theo UBND phường Khương Đình, Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng có chiều dài 1.520m, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m với tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 60.902,1 m2, liên quan đến 703 tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đường Vành đai 2,5 khi hoàn thành sẽ đóng vai trò là trục giao thông kết nối quan trọng, giúp phân luồng, giảm tải cho các tuyến đường hiện đang quá tải, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Trước đó, chiều 7/1, UBND phường Khương Đình cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án đường vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng. Ông Nguyễn Sỹ Đoàn, Chủ tịch UBND phường Khương Đình đã trực tiếp trao đổi, vận động các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ theo quy định.

Việc sớm bàn giao mặt bằng không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của Nhân dân mà còn góp phần bảo đảm tiến độ thi công, tránh phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Theo UBND TP. Hà Nội, Dự án Đường vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, kết thúc tại điểm giao cắt với vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì) với tổng chiều dài khoảng 19,64 km, bề rộng từ 40- 50m chia thành 13 đoạn. Trong đó, 5 đoạn với chiều dài 11,28km đã được đưa vào sử dụng, 5 đoạn đang được triển khai và 3 đoạn chưa nghiên cứu đầu tư.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi với tổng mức đầu tư 8.400 tỷ đồng.

Thanh Hiếu
#Đường Vành đai 2 #Nguyễn Trãi- Đầm Hồng #Giải phóng mặt bằng #Hà Nội

