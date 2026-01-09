Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 240 triệu khách đi xe buýt trong năm 2025, tăng 2,5%

Trọng Đảng


Chiều 9/1, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức hội nghị tổng năm 2025 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong năm 2025, lãnh đạo Transerco cho biết, hành khách đi xe buýt đạt 240 triệu lượt người, tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam cho biết, năm 2025, Tổng Công ty đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động; triển khai có hiệu quả các giải pháp kiểm soát và duy trì ổn định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt, đảm bảo tiến độ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh theo kế hoạch.

1-6673.jpg
Xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đón trả khách trên đường.

Trên lĩnh vực luồng tuyến, hạ tầng buýt hoạt động, Tổng công ty đã giữ vững thị phần và ổn định hoạt động đối với 44 tuyến xe buýt đấu thầu lại; rà soát, cân đối hợp lý quy mô đoàn phương tiện cho 17 tuyến; điều chỉnh biểu đồ, hợp lý hóa 37 tuyến, tổ chức thêm nhánh tuyến 20ATC nhằm mở rộng vùng phục vụ tới xã đảo duy nhất của Hà Nội là xã Minh Châu.

Kết quả năm 2025, buýt của Transerco đã vận chuyển được hơn 240 triệu lượt hành khách, tăng 2,5% so với 2024; hai tuyến buýt thương mại chạy đến sân bay Nội Bài vận chuyển được 364.005 lượt khách, tuyến City tour vận chuyển được hơn 196.700 lượt khách, vượt trên 14,3% kế hoạch đề ra.

Với công tác chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năm 2025, Tổng công ty đã chủ động triển khai thí điểm, hoàn thành và đưa vào vận hành 63 xe buýt điện các loại trên 04 tuyến đáp ứng tiến độ theo yêu cầu và sẵn sàng lộ trình chuyển đổi theo kế hoạch; đưa vào khai thác gần 300 trụ sạc tại các địa điểm đủ điều kiện, đáp ứng hạ tầng cho kế hoạch chuyển đổi phương tiện xanh của Tổng công ty.

z7414023211100-23c5a048be5909e5382f4f00da0291e8.jpg
Đại diện các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 của Transerco nhận giấy khen của lãnh đạo Tổng Công ty.

Hoạt động trên lĩnh vực vận tải liên tỉnh có nhiều chuyển biến với sản lượng lượt xe liên tỉnh ước vận chuyển ước đạt gần 748 nghìn lượt, bằng 101,5% kế hoạch; Thương mại dịch vụ và giá trị gia tăng mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị thuộc lĩnh vực đã chủ động nắm bắt cơ hội, quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh để hoàn thành kế hoạch được giao...

Với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, ông Nam cho biết, lĩnh vực VTHKCC tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì ổn định chất lượng dịch vụ, trong đó có ứng dụng công nghệ để tích hợp thêm các tính năng hỗ trợ hành khách trên ứng dụng sẵn có; khai thác có hiệu quả dữ liệu thông qua hệ thống giám sát hành trình để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các đơn vị hoạt động buýt sẵn sàng triển khai áp dụng thẻ vé điện tử trên toàn bộ các tuyến theo kế hoạch của Thành phố, trong năm 2026 đặt mục tiêu chuyển đổi 175 xe buýt chạy dầu sang xe buýt chạy điện.

Trọng Đảng
