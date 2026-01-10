Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng 13% năm 2026

TPO - TP Hải Phòng vừa triển khai kế hoạch kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng 13% so với năm 2025, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm.

UBND TP Hải Phòng vừa tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và công bố điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Sở Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, xã, phường, đặc khu năm 2025, mức độ hài lòng trung bình của các cơ quan hành chính thành phố đạt 92,67%. Trong đó, khối sở ngành đạt 93,95%; khối xã phường đạt 92,26% và khối đặc khu đạt 91,87%.

Thanh tra thành phố dẫn đầu xếp hạng khối sở ngành, phường Hồng Bàng xếp đầu khối phường, Đặc khu Cát Hải xếp đầu khối xã, đặc khu.

Theo Sở Nội vụ, kết quả đánh giá chỉ ra vai trò hết sức quan trọng của người đứng đầu cũng như đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Năm 2025 là năm đầu thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc khu Cát Hải dẫn đầu khối xã, đặc khu thuộc TP Hải Phòng trong thực hiện cải cách hành chính năm 2025.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề của nhiệm kỳ 2026-2030, với khẩu hiệu "Chủ động thực thi - Phát huy động lực - Tăng trưởng bứt phá", thành phố Hải Phòng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cao và bền vững, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm.

Trong đó, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tăng 13%, trọng tâm khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 15,16%; khu vực dịch vụ tăng 11%; GRDP bình quân đạt 7.944 USD (khoảng 201,6 triệu đồng). Tỷ trọng đóng góp của kinh tế số khoảng 31%.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 194.900 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 103.100 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 84.200 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 52 tỷ USD, sản lượng hàng hóa qua cảng 238 triệu tấn.

Đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ 3,8-4,3 tỷ USD; chỉ số chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, chuyển đổi xanh thuộc top 5, phấn đấu top 3 địa phương dẫn đầu cả nước.

Năm 2026, TP Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng 13%.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, TP Hải Phòng triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 226 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt là Khu thương mại tự do thế hệ mới.

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế.

Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; công tác quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược gắn với đẩy mạnh liên kết vùng.

Thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện và có giá trị bản sắc riêng; ưu tiên nguồn lực phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao…