Hải Phòng biểu dương 225 học sinh và 25 vận động viên tiêu biểu

TPO - Tối 28/12, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2025 và vận động viên, huấn luyện viên có thành tích cao tại Seagames 33.

Năm nay, thành phố Hải Phòng tôn vinh, biểu dương 225 học sinh, sinh viên và 25 vận động viên xuất sắc, tiêu biểu.

Trong đó, một học sinh đạt giải quốc tế, 151 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và cuộc thi viết thư quốc tế UPU.

17 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và 28 sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa tại các trường đại học, học viện trên cả nước. 28 học sinh đạt điểm cao, trúng tuyển vào các trường đại học, học viện trong và ngoài thành phố.

Thành phố Hải Phòng cũng biểu dương 25 vận động viên đạt tổng cộng 11 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 11 huy chương đồng tại Seagames 33, góp phần khẳng định vị thế thể thao Hải Phòng trên đấu trường khu vực.

TP Hải Phòng biểu dương học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2024-2025.

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng, vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa “Thành phố Cảng anh hùng – Xứ Đông văn hiến”, tự hào là một trong những nôi tiêu biểu của truyền thống hiếu học, khoa bảng của cả nước.

Nhiều trí thức lớn, những con người tài năng, giàu khát vọng cống hiến đã trưởng thành, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc, như: Danh nhân văn hóa thế giới Chu Văn An, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trạng nguyên Lê Ích Mộc, nữ tiến sĩ đầu tiên Nguyễn Thị Duệ… và nhiều bậc nhân sĩ, trí thức khác.

Bản sắc riêng của Hải Phòng chính là tinh thần hiếu học gắn với thực hành, học để cống hiến cho xã hội, trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển thành phố và đất nước.

225 em học sinh, sinh viên Hải Phòng được biểu dương, khen thưởng.

Cùng với đó, Hải Phòng còn là địa phương đi đầu trong phong trào thể dục, thể thao, nơi tôi luyện những con người giàu ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và khát vọng chiến thắng.

Qua các thời kỳ, thể thao Hải Phòng không chỉ mang về những tấm huy chương danh giá, đóng góp nhiều huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc cho nước nhà mà còn hun đúc nên hình ảnh con người Hải Phòng kiên cường, dám đối mặt với thử thách, dám vượt qua giới hạn của chính mình. Đó là tinh thần không lùi bước trước khó khăn, là niềm tự hào của thành phố.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục giữ vững vị trí top đầu về giáo dục và đào tạo với 199 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 3 cả nước. Bốn dự án khoa học kỹ thuật đạt giải cấp quốc gia, trong đó 1 dự án dự thi quốc tế. Đặc biệt, có một học sinh đạt huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế.

Lĩnh vực thể thao cũng đạt nhiều kết quả nổi bật, đăng cai 11 giải quốc gia, 1 giải quốc tế. Vận động viên tham dự Seagames 33 đạt 24 huy chương. Tổng cộng trong năm, các vận động viên thành tích cao tham gia 214 giải trong nước và quốc tế, giành 1.492 huy chương, phá 5 kỷ lục quốc gia.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng bằng khen cho các vận động viên đạt huy chương tại Seagames 33.

“Đây là những tấm gương sáng, những bông hoa tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của con người Hải Phòng thời kỳ mới. Thành phố tin tưởng các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, giữ vững khát vọng vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách. Phát huy ý chí vượt khó, tinh thần trung thực, cao thượng trong học tập, thi đấu và trong cuộc sống, để mỗi thành công không chỉ là vinh quang cá nhân mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội”, ông Lê Tiến Châu nói.