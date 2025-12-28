Vì sao bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống được chọn?

Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ sách dùng chung toàn quốc từ năm 2026.

Ngày 26/12, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 3588 về bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Theo đó, bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Bộ GD&ĐT cho biết, trên cơ sở nghiên cứu các bộ SGK hiện hành và đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn, Bộ xác định: bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả, cụ thể như sau: bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học – sư phạm được khẳng định qua thực tiễn, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh/thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ SGK hiện hành; tính ổn định, khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối, đảm bảo cung ứng trên phạm vi toàn quốc); hạn chế tối đa tác động đến giáo viên – học sinh – phụ huynh do đây là bộ sách đang được sử dụng ổn định và phổ biến nhất, giáo viên quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học.

Theo Bộ GD&ĐT, việc lựa chọn một bộ SGK thống nhất toàn quốc phải bảo đảm các nguyên tắc: đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018; bảo đảm tính khoa học – sư phạm – pháp lý; có tính kế thừa; giảm gánh nặng đổi mới; tiết kiệm ngân sách; hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh và xã hội theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 281/NQ-CP.

Thực tế cho thấy, bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ SGK được biên soạn đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo thiết kế của chương trình và đồng bộ SGK và chuyên đề học tập bắt buộc và lựa chọn, tiếng dân tộc, tài liệu giáo dục địa phương. Bộ SGK Kế nối tri thức với cuộc sống có tổng cộng 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12 gồm SGK, chuyên đề học tập của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục.

Bộ SGK này có tổng cộng 431 tác giả, với 151 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 36%), 137 tiến sĩ. Trong số này, có những tác giả là chuyên gia đầu ngành, nhiều tác giả đã từng tham gia biên soạn SGK ở những lần đổi mới chương trình trước nên có kinh nghiệm và sự kế thừa trong biên soạn SGK.

Điểm nổi bật của đội ngũ tác giả của bộ SGK là phần lớn có tuổi đời bình quân trẻ, được đào tạo căn bản ở trong và ngoài nước, có kinh nghiệm nghiên cứu trong việc phát triển năng lực học sinh và am hiểu về chương trình giáo dục phổ thông.

Do chất lượng tốt về nội dung và hình thức, phương pháp tiếp cận khoa học mà gần gũi. Tính từ thời gian đưa vào sử dụng, bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống luôn có tỉ lệ lựa chọn cao nhất trong mỗi năm học, so với tất cả các bộ sách hiện có.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống có giá phù hợp với điều kiện kinh tế của đa số phụ huynh học sinh. Bởi 100% các đầu sách đều có mức giá nằm trong khung quy định, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu quản lí nhà nước.