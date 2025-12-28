Học sinh đạt 100 điểm tuyệt đối Vòng Sơ loại AIMO không đi học thêm

TPO - Em Nguyễn Quang Vinh, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Đại Kim, phường Định Công (Hà Nội) là một trong những học sinh hiếm hoi đạt điểm tối đa 100/100 ở đợt 2, Vòng Sơ loại, Cuộc thi Đấu trường Toán học – AIMO năm học 2025-2026.

Bất ngờ khi biết điểm tuyệt đối

Chị Phạm Thị Thuỳ Linh, mẹ của Nguyễn Quang Vinh cho biết, quá trình làm bài thi Vòng Sơ loại bằng hình thức trực tuyến, con nghiêm túc làm hết thời gian mới ấn nút gửi bài. Thi xong, con không chắc chắn sẽ đúng hết các câu, thậm chí kêu một số câu rất khó nên gia đình không đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng khi công bố điểm, mẹ bất ngờ với số điểm 100/100 tròn trĩnh.

Chị Thuỳ Linh chia sẻ, con trai có năng lực tư duy Toán học nổi trội so với bạn bè trong lớp ngay từ khi bước vào lớp 1. Ở nhà, con nhận được sự hỗ trợ của bố mẹ rất lớn, trong đó, mẹ có vai trò tìm các nhóm luyện toán trực tuyến để xin đề, tìm mua tài liệu, sách tham khảo hay và bố, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) chuyên hỗ trợ con các bài toán khó.

“Con không cần đi học thêm môn Toán. Ở nhà đã có chu trình khép kín. Mẹ tìm đề, con tìm cách giải, bố kiểm tra, hỗ trợ bài khó”, chị Linh nói.

Nguyễn Quang Vinh, thí sinh đạt 100 điểm tuyệt đối ở vòng Sơ loại AIMO.

Ngay từ lớp 1, Quang Vinh được bố mẹ ghi danh thử sức ở vài cuộc thi và giành 2 Huy chương Vàng.

Lên lớp 2, con tiếp tục thi IKMC, ITMC, TIMO và giành được 2 Huy chương Bạc.

Đặc biệt, khi lên lớp 3 mẹ muốn Vinh có sự trải nghiệm để lấy kinh nghiệm cũng như thử sức xem năng lực con ở đâu trong các cuộc thi nên đã đăng ký cho con dự 10 cuộc thi Toán trong và ngoài nước. Kết quả, Vinh khiến cả nhà vỡ oà cảm xúc khi giành được 8 Huy chương, trong đó có 4 huy chương Vàng; 4 huy chương Bạc và Đồng khác nhau.

Cụ thể, Quang Vinh đã giành Huy chương Vàng Vòng Quốc gia IMC; Huy chương đồng AMO; Huy chương Vàng Vòng Quốc gia FMO; Huy chương Vàng Vòng Quốc gia IMO; Huy chương Bạc Vòng Quốc gia ASMO; Huy chương Đồng Vòng Quốc gia SEAMO; Huy chương Vàng Vòng Quốc gia IMEC.

"AIMO là cuộc thi lần đầu tiên con thử sức và có nhận định, đề có nhiều câu đòi hỏi tư duy logic, biết suy luận mới có thể giải được", chị Linh nói.

Tự tìm tòi hướng giải bài khó

Phụ huynh của em Quang Vinh cũng chia sẻ, ngoài năng lực nổi trội về Toán, con học khá tiếng Anh. Còn các môn học khác, ở mức khá do đó điểm trung bình trên lớp chỉ lọt top 5. Tuy nhiên, gia đình không ép con học thêm quá sớm nhiều môn. Hiện con chỉ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài nhằm rèn kỹ năng nói và tham gia CLB robotics ở trung tâm ngoài nhà trường.

Học lớp 3, Vinh đã xuất sắc giành nhiều huy chương ở các cuộc thi Toán.

Tương lai, gia đình định hướng con dự thi tuyển đầu vào của các trường THCS chất lượng cao để có môi trường phát triển hết năng lực.

Về phương pháp học tập, Quang Vinh thường tự đọc đề và tìm cách giải. Nếu làm sai, bố sẽ chữa và hướng thêm cách giải khác cho con suy nghĩ. Tuy nhiên, con thường trăn trở để tìm ra cách giải đúng.

Chị Thuỳ Linh cũng nói, dù cho con tham gia cả chục kỳ thi nhưng biết sắp xếp nên không áp lực, không quá tải. Ở trường Tiểu học Đại Kim, con học ngày 2 buổi, thường ở tiết cuối, con giải quyết hết bài tập cô giao về nhà. Nếu có ca học tiếng Anh, con trở về nhà trước 21 giờ và chỉ học khoảng 30 phút với bài tập Toán tư duy. Chưa bao giờ con phải thức khuya, ngủ muộn. Sau một tuần học tập, ngày Chủ nhật cả gia đình cũng dành trọn vẹn đi chơi để tái tạo năng lượng, cho con được chạy nhảy, gần gũi với thiên nhiên.

Điều quan trọng là bố mẹ rèn được thói quen tự học, tự ngồi vào bàn học trước khi con vào lớp 1. Gia đình thường ăn cơm sớm và đúng 19h30, con sẽ ngồi vào bàn để đọc sách, làm bài tập.

Khi gặp đề khó, con nghĩ mãi không giải quyết được mới nhờ đến sự hỗ trợ của bố hoặc tìm bài giải có dạng tương tự trong sách hướng dẫn. Yêu Toán nên dù mỗi ngày đều học và giải đề nhưng con không kêu ca, phàn nàn.

Dẫu vậy, là học sinh đang “tuổi ăn, tuổi chơi” nên Quang Vinh thường bị giáo viên nhắc nhở làm bài ẩu, hay để sai những lỗi nhỏ đáng tiếc. Để hạn chế lỗi cho con, chị Linh thường dặn con trai đọc kỹ đề và dành thời gian soát lại kết quả trước khi nộp bài.

Hiện tại, Quang Vinh đã hoàn thành các bài kiểm tra học kỳ I và dự định sẽ dồn sức ôn tập chuẩn bị cho Vòng khu vực Cuộc thi Đấu trường Toán học AIMO dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2026 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. “Bố mẹ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ con trong học các dạng toán, giải đề và đưa con đi dự thi. Hi vọng, con sẽ thể hiện được phong độ trong vòng thi tới”, chị Linh nói.

Ông Đặng Minh Tuấn, Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Đấu trường Toán học cho biết, kết thúc đợt 2, Vòng Sơ loại Cuộc thi Đấu trường Toán học – AIMO năm 2025-2026 cho thấy, điểm trung bình và tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao ở nhiều khối tiếp tục được cải thiện, đặc biệt ở các khối tiểu học và khối 10 –12. Điều này phản ánh việc học sinh đã dần quen với định dạng đề và yêu cầu tư duy của kỳ thi, từ đó thể hiện năng lực tốt.

Điểm trung bình toàn hệ tăng, nhiều khối lớp ghi nhận mức tăng từ 0,5 đến gần 2 điểm so với đợt 1.

Tỷ lệ học sinh đạt từ 8 điểm trở lên cũng tăng đáng kể, nổi bật ở khối 3, khối 5 và khối THPT (10–12). Trong đó, khối 5 trở thành điểm sáng với hơn 40% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên và trên 20% đạt từ 9 điểm trở lên.