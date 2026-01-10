Thủ tướng: VTV cần phát huy hơn nữa vai trò cơ quan truyền thông chủ lực

TPO - Chiều 10/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Theo báo cáo của VTV, năm 2025, Đài đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia.

Tổng doanh thu toàn đài năm 2025 ước đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra; chi thường xuyên giảm 7% so với kế hoạch, qua đó tạo nền tảng tài chính ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Năm 2026, VTV xác định trọng tâm là đổi mới tư duy làm truyền hình trong kỷ nguyên số; lấy khán giả làm trung tâm; lấy nội dung chất lượng cao, dữ liệu và công nghệ làm nền tảng; siết chặt kỷ cương nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả quản trị và tự chủ tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống thông tin, truyền thông, định hướng tư tưởng của đất nước.

Thủ tướng khái quát kết quả nổi bật của VTV bằng 24 từ: "Thông tin kịp thời - Chất lượng nâng cao - Chuyển đổi tích cực - Phối hợp hiệu quả - Bộ máy tinh gọn - Đội ngũ chuyên nghiệp".

Bên cạnh kết quả đạt được, VTV còn những khó khăn, hạn chế và thách thức cần khắc phục; chưa có cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp, xứng đáng để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VGP

Cơ bản đồng ý định hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị VTV cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm 32 chữ: "Đoàn kết thống nhất - Vượt khó vươn lên - Đổi mới sáng tạo - Chuyên nghiệp hiệu quả - Bứt phá toàn diện - Nhân dân tin tưởng - Bạn bè quý mến – Thương hiệu nâng tầm".

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh trọng tâm là phát huy hơn nữa vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, truyền thông và định hướng tư tưởng.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của VTV. Nghiên cứu, góp phần tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về thông tin, truyền thông. Làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân.

Về các kiến nghị, đề xuất của VTV, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phân công các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền kịp thời xử lý, tạo điều kiện thuận lợi để Đài Truyền hình Việt Nam hoạt động.