Cháy nhà dân sát chợ lúc sáng sớm ở TPHCM

TPO - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà nằm sát khu vực chợ Bình Trưng, thời điểm chợ đang hoạt động với đông người buôn bán, mua sắm khiến nhiều người hoảng sợ.

Sáng 11/1, Công an phường Bình Trưng (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một nhà dân trên đường Nguyễn Duy Trinh, phía sau chợ Bình Trưng.

Ngọn lửa bùng phát sát vách chợ Bình Trưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà nằm sát khu vực chợ Bình Trưng, thời điểm chợ đang hoạt động với đông người buôn bán, mua sắm. Phát hiện cháy, người dân nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành, đám cháy sau đó lan nhanh và bùng lên dữ dội.

Lửa bùng cháy ở căn nhà sát chợ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy triển khai vòi rồng phun nước làm mát, khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang khu vực chợ.

Chị N. tiểu thương của chợ Bình Trưng cho biết chị tái mặt, khiếp vía khi thấy đám cháy. "Mọi người lao vào dập lửa nhưng không được, may mà xe cứu hỏa đến kịp thời chứ không cháy mà lan sang chợ thì chị em chúng tôi thiệt hại nặng lắm", chị N nói.

Cột khói đen cao hàng chục mét.

Đại diện UBND phường Bình Trưng cho biết, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế, không gây cháy lan vào chợ Bình Trưng.



Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.