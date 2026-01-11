Liên tiếp tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong trong một buổi chiều

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Vụ va chạm giữa ô tô ben và xe máy tại vòng xoay Tân Hiệp làm một người tử vong. Trong khi đó, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn xảy ra va chạm giữa hai xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Chiều 11/1, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ phường Bến Cát đi phường An Phú.

mptv-1.jpg
mptv.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Khi đi tới đoạn trước Trường tiểu học Định Phước (phường Hòa Lợi, TPHCM) thì va chạm với xe máy mang biển số tỉnh An Giang đi từ đường nhánh ra đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Cú tông mạnh khiến hai phương tiện biến dạng, người điều khiển xe máy tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Chiều cùng ngày, tại vòng xoay Tân Hiệp, đường ĐT.746 giao Nguyễn Văn Linh (phường Tân Hiệp, TPHCM) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô ben và xe máy. Vụ tai nạn này khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

th.jpg
Vụ tai nạn tại vòng xoay Tân Hiệp

Nguyên nhân hai vụ tai nạn kể trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi
