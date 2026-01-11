Lời chào năm mới ý nghĩa tại Chủ Nhật Đỏ

TPO - Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026 không chỉ tiếp nhận những đơn vị máu quý giá để cứu người, mà còn thu nhận những điều vô giá về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương của người trẻ, trong đó có nhiều bạn thuộc thế hệ Gen Z.



Lời chào năm mới ý nghĩa

Vượt thời tiết lạnh rét, đông đảo sinh viên đã có mặt tại chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026 cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp và lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Các bạn sinh viên kiểm tra sức khỏe, đăng ký hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Xuất hiện từ khá sớm tại điểm hiến máu, Phạm Kỳ Anh - sinh viên ngành Công nghệ sinh học, ĐHQG Hà Nội, gây ấn tượng với phong thái tự tin. Đây là lần đầu tiên đến với Chủ nhật Đỏ, nhưng là lần thứ hai cậu tình nguyện chia sẻ "giọt hồng".

Kỳ Anh chia sẻ, những kiến thức học được trong nhà trường đã giúp cậu hiểu rõ hơn về giá trị của mỗi đơn vị máu đối với sự sống, nhất là những bệnh nhân về máu. Hiến máu không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sự thấu hiểu từ trái tim của một người trẻ theo đuổi ngành khoa học sức khỏe. "Tôi tham gia hiến máu vì có thể giúp ích, hỗ trợ được cho người khác", Kỳ Anh nói.

Khác với sự bình thản của Phạm Kỳ Anh, Nguyễn Hữu Thành – sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa Hà Nội lại có cảm xúc phấn chấn xen chút hồi hộp. Thành vừa bước qua tuổi 18 chưa lâu và chọn hiến máu tại Chủ nhật Đỏ làm dấu ấn khởi đầu cho tuổi mới và năm mới 2026.

“Tôi thấy khá thú vị nhưng cũng hơi lo vì chưa bao giờ hiến máu" - Thành bày tỏ. Tuy nhiên, cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến khi cậu thấy xung quanh mình là đông đảo bạn trẻ cùng trang lứa đang rạng rỡ xếp hàng. Niềm vui của cậu lớn dần khi vượt qua những vòng kiểm tra sức khỏe, lấy máu, rồi cầm trên tay phần quà nhỏ ghi dấu thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Nguyễn Hữu Thành lần đầu hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng chung tâm trạng “vừa sợ vừa vui” ấy là Nguyễn Trần Ngọc Tâm - sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội. Tâm đăng ký hiến 350ml máu ngay sau khi đọc thông tin trên website của trường. Dù thú nhận “cũng hơi sợ” lúc ban đầu, nhưng khi kim tiêm đã rút ra, cô gái nhỏ nhắn ấy lại mỉm cười nhẹ nhõm: “Giờ thì thấy bình thường rồi ạ, tôi thấy vui vì mình đã làm được việc có ích”.

Nguyễn Trần Ngọc Tâm hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Thêm lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp

Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 không chỉ có những “tân binh” mà còn có cả những người đã nhiều lần chìa cánh tay để sẻ chia "giọt hồng".

Anh Hoàng Văn Quân - học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, đến nay đã 4 lần hiến máu. Ấn tượng với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một mảnh đời ở lại” từ lần đầu tiên đi hiến máu, đến nay chiến sĩ công an trẻ tuổi này luôn sẵn sàng chia sẻ khi có bệnh nhân cần máu A. Với anh, mỗi năm hiến máu 1-2 lần đã trở thành một thói quen, một cam kết tự thân với cộng đồng.

Anh Hoàng Văn Quân hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng hàng ghế với anh Quân, anh Trương Công Duyệt - học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân lần đầu tiên có duyên với Chủ nhật Đỏ. Tham gia chương trình, anh đã nâng số lần hiến máu của mình lên 6. Anh chia sẻ, rất ấn tượng với không khí chương trình khi thấy mọi người hăng hái tham gia hiến máu, cũng như nhiều câu chuyện của người trẻ tham gia hiến máu cấp cứu.

Anh Duyệt chia sẻ thêm, bản thân cũng từng tham gia hiến máu khẩn cấp khi nhận được thông tin qua nhóm liên lạc báo người thân của đồng đội đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh đã đến bệnh viện, cùng với mọi người kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Anh Trương Công Duyệt (bên trái, hàng thứ nhất) cùng đồng đội hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sức lan tỏa của Chủ nhật Đỏ còn nằm ở những giá trị gia đình được tiếp nối. Đỗ Quỳnh Phương - sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Tài chính Ngân hàng, đã bắt chuyến xe buýt từ Cầu Giấy để đến với chương trình. Đây là lần thứ hai Phương hiến máu, và động lực của cô bắt nguồn từ chính mẹ của mình – một người cũng từng tham gia hiến máu cứu người.

Phương chia sẻ trong sự xúc động: “Mẹ tôi đã từng hiến máu, và gia đình luôn ủng hộ, dặn dò tôi ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để thực hiện nghĩa cử này”. Ấn tượng với sự nhiệt tình của các tình nguyện viên, Phương cảm thấy chuyến đi một mình bằng xe buýt sáng nay trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.