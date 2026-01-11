Chàng trai Tây Ninh quỳ gối cầu hôn giữa chợ rau TPHCM lúc rạng sáng

Đoạn video hơn 4 phút ghi lại màn cầu hôn giữa chợ rau Bình Điền (TPHCM) thu hút gần 2 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Video ghi lại màn cầu hôn ở chợ rau của chàng trai Tây Ninh. Nguồn: Thanh Tú

Video được quay vào lúc rạng sáng ở chợ rau củ đầu mối. Chàng trai ăn mặc giản dị, cầm theo bó hoa đến chỗ bạn gái - người đang bán rau ở khu chợ này để cầu hôn.

Sự xuất hiện của chàng trai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khi anh chàng quỳ xuống cầu hôn bạn gái, nhiều người tạm ngưng công việc để theo dõi, một vài người còn chiếu đèn xe máy, ô tô để màn cầu hôn thêm phần lung linh, lãng mạn.

Sau vài phút cố gắng, chàng trai đã thành công lồng chiếc nhẫn vào tay bạn gái. Màn cầu hôn dễ thương được mọi người xung quanh cổ vũ nhiệt tình.

Đoạn video nhận được 66 nghìn lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận dễ thương như: “Không cần nến, cũng chẳng cần ăn mặc đẹp, họ cầu hôn nhau giản dị như thế mà khiến tôi rung rinh”; “Tôi thích dàn âm thanh, ánh sáng giữa chợ rau Bình Điền quá, giúp màn cầu hôn lãng mạn hơn hẳn”...

Theo tìm hiểu, nhân vật chính trong màn cầu hôn “viral” là Thanh Tú (SN 2001, quê Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) và Phương Duyên (SN 2000, quê Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp). Thanh Tú chia sẻ với PV, anh không ngờ màn cầu hôn của mình lại được chú ý đến vậy.

“Giờ mỗi khi ra chợ, tôi hay được mọi người gọi là ‘thanh niên cầu hôn’”, Thanh Tú cười nói.

Cặp đôi chính thức tìm hiểu nhau vào năm 2025

Thanh Tú đã có 3 năm làm công việc bốc vác tại chợ rau củ. Anh thường làm việc xuyên đêm. Phương Duyên cũng làm nghề bán rau ở khu chợ này và đây là nơi cặp đôi quen biết nhau.

“Tôi định cầu hôn cô ấy trong đám cưới của một người bạn. Trước đó, tôi từng nói: ‘Đến đám cưới bạn, anh sẽ cho em một bất ngờ’.

Rồi tôi chợt nghĩ, nếu vậy thì chẳng còn gì là bất ngờ nữa nên cuối cùng, tôi quyết định cầu hôn ở chợ rau, nơi chúng tôi quen biết nhau”, Tú kể.

Khoảng 4h ngày 7/1, Tú cầm theo hộp nhẫn và một bó hoa đến cầu hôn bạn gái. Giữa không gian lỉnh kỉnh hàng hóa, mọi người tất tả buôn bán và bộn bề lo toan, trong bộ trang phục lao động thường ngày vẫn mặc, Tú quỳ xuống cầu hôn bạn gái: “Em làm vợ anh nhé?”.

Màn cầu hôn giản dị mà chân tình giữa những ánh đèn pha xe máy, ô tô chiếu vào nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

“Lúc đầu, cô ấy bất ngờ quá nên lùi lại 3 bước, không từ chối nhưng cũng không đồng ý khiến tôi thấy run và lo lắng. Tôi nghĩ: ‘Giờ chẳng may bị từ chối thì chắc mình sẽ quỳ ở đây mãi'.

Thế rồi, mọi người xung quanh nói giúp: ‘Đồng ý đi chứ, bạn ấy quỳ lâu mỏi chân lắm rồi’, tôi cũng thuyết phục thêm và cô ấy gật đã gật đầu”, Tú kể.

Chàng trai Tây Ninh vui và hạnh phúc khi cầu hôn thành công. Bạn gái anh sau đó chia sẻ, vì quá bất ngờ và ngại ngùng nên giây phút đó có chút chần chừ.

Thanh Tú cho biết thêm, trong tháng này, bố mẹ anh sẽ sang nhà gái thưa chuyện. Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới sau tết Nguyên đán 2026.

Thanh Tú và Phương Duyên quen biết nhau từ lâu khi cùng làm việc tại chợ rau Bình Điền. Tuy nhiên, phải đến khi cùng tham dự tiệc cưới của một người bạn chung vào năm 2025, họ mới nảy sinh tình cảm và tìm hiểu sâu hơn.

Khi nhận ra người kia là mảnh ghép mình đang tìm kiếm, họ quyết định tiến tới hôn nhân.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chang-trai-tay-ninh-quy-goi-cau-hon-giua-cho-rau-tphcm-luc-rang-sang-2480586.html