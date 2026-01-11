Công bố giải thưởng văn hoá nghệ thuật Búp Sen Vàng

TPO - Giải thưởng Búp Sen Vàng là giải thưởng văn hóa - nghệ thuật giàu giá trị nhân văn, nhằm tôn vinh và chắp cánh cho các tài năng nghệ thuật nhí Việt Nam.

Chiều 11/1, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lễ công bố giải thưởng Búp Sen Vàng.

Giải thưởng nhằm ghi nhận, khích lệ những nỗ lực sáng tạo, sự bền bỉ rèn luyện và hành trình cống hiến nghiêm túc của các nghệ sĩ nhí trên phạm vi toàn quốc. Giải thưởng cũng hướng tới lan tỏa các giá trị tốt đẹp về nhân cách, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng tới xã hội; xây dựng sân chơi nghệ thuật lành mạnh, uy tín và chuyên nghiệp để các em nhỏ thể hiện năng lực.

Nhà báo Phan Công Khuê - Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ (thứ ba từ trái sang) thông tin tại chương trình. Ảnh: QT

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng Búp Sen Vàng được tổ chức theo hình thức vinh danh khu vực. Cụ thể, Lễ vinh danh khu vực miền Bắc sẽ diễn ra vào ngày 16/2/2026 tại Nhà Văn hóa Xứ Đông, Hải Phòng; lễ vinh danh khu vực miền Nam dự kiến tổ chức vào ngày 15/3/2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Tại mỗi khu vực, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và vinh danh những gương mặt nghệ sĩ nhí tiêu biểu, trở thành đại diện khu vực, đồng hành cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trong nhiệm kỳ 1 năm. Những gương mặt đại diện sẽ tham gia các hoạt động nghệ thuật, truyền thông và chuỗi chương trình thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng.

Ban Tổ chức trao tặng hoa Hội đồng Nghệ thuật giải thưởng gồm các thành viên là hoa hậu, nghệ sĩ, nhà báo...

Giải thưởng Búp Sen Vàng có hệ thống hạng mục phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Cụ thể:

Lĩnh vực Âm nhạc: Nam ca sĩ nhí, Nữ ca sĩ nhí, Nhóm nhạc thiếu nhi, Ca khúc thiếu nhi, MV (Video âm nhạc thiếu nhi).

Lĩnh vực Điện ảnh – Truyền hình: Nam diễn viên nhí, Nữ diễn viên nhí, Phim thiếu nhi xuất sắc.

Lĩnh vực Sân khấu: Nam diễn viên nhí sân khấu, Nữ diễn viên nhí sân khấu, Diễn viên hài nhí, Vở diễn sân khấu thiếu nhi.

Lĩnh vực Chương trình nghệ thuật – Trình diễn: MC nam nhí, MC nữ nhí, Siêu mẫu nhí nam, Siêu mẫu nhí nữ, Nghệ sĩ nhí có gương mặt ảnh bìa đẹp nhất.

Giải thưởng nhằm tuyên dương các tài năng nghệ thuật nhí. Ảnh: BTC

Giải thưởng Búp Sen Vàng chính thức nhận hồ sơ tham gia trên phạm vi toàn quốc, dành cho các tài năng nhí có hoạt động nghệ thuật tích cực, hình ảnh lành mạnh và thành tích nổi bật.

Mọi thông tin chi tiết về thể lệ tham dự, cập nhật thông tin và bình chọn mới nhất được đăng tải trên fanpage chính thức Búp Sen Vàng kết nối tại địa chỉ: https://www.facebook.com/bupsenvangvn.

Tại các chương trình vinh danh tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức phối hợp cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ trao tặng 200 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó tại mỗi địa điểm, góp phần tiếp sức đến trường và động viên các em vươn lên trong học tập, cuộc sống.