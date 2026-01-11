Anh Lê Mạnh Cường làm Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam

Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Câu lạc bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2025–2028 và Lễ ra mắt Ban Chấp hành khóa IV.
Hội nghị đã giới thiệu, hiệp thương chọn cử 71 anh, chị là doanh nhân trẻ, doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc tham gia Ban Chấp hành Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2025 – 2028.
Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử anh Lê Mạnh Cường - Phó Chủ tịch thường trực CLB khóa III, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thiên Trường làm Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV. Hội nghị cũng đã hiệp thương chọn cử 12 Phó Chủ tịch CLB.
Phát biểu tại chương trình, anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV cho biết, Ban Chấp hành khóa IV cam kết xây dựng câu lạc bộ trở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất.
Câu lạc bộ sẽ tập trung tăng cường kết nối đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, thúc đẩy các sáng kiến, mô hình phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả vận hành, quản trị bài bản, minh bạch tài chính, tạo nền tảng vững chắc để toàn hệ thống phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp và kiến tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.
12 Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV:
- Anh Nguyễn Ngọc Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CPTM&DV Thiên Phúc Hưng
- Anh Đào Xuân Thiệp - Chủ tịch CLB ĐTKN tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp Hải Anh
- Anh Trần Thế Kiên - Chủ tịch CLB ĐTKN tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thiên Phú
- Anh Nguyễn Xuân Lục – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Công nghệ WATA
- Anh Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch CLB ĐTKN TP. Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nghĩa Thống Gia
- Chị Lê Thị Hồng – Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn
- Anh Hoàng Mạnh Trung - Chủ tịch CLB ĐTKN TP. Hà Nội, TGĐ Công ty CP Fumee Tech
- Anh Phạm Thanh Chiến - Chủ tịch CLB ĐTKN tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công ty CP Hạ Long Pacific
- Anh Trần Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo
- Chị Nguyễn Thị Khuyên - Chủ tịch CLB ĐTKN tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty TNHH Nasaki Việt Nam
- Chị Trương Thị Dung – Giám đốc Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam
- Chị Nguyễn Thị Thương – Tổng Giám đốc Công ty TNHH HDC Group VN.