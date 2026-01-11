Anh Lê Mạnh Cường làm Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam

TPO - Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Câu lạc bộ (CLB) Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2025 – 2028 đã hiệp thương thống nhất chọn cử anh Lê Mạnh Cường làm Chủ tịch CLB khóa mới.

Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Câu lạc bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2025–2028 và Lễ ra mắt Ban Chấp hành khóa IV.

Hội nghị kiện toàn nhân sự CLB. Ảnh: BTC

Hội nghị đã giới thiệu, hiệp thương chọn cử 71 anh, chị là doanh nhân trẻ, doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc tham gia Ban Chấp hành Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2025 – 2028.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử anh Lê Mạnh Cường - Phó Chủ tịch thường trực CLB khóa III, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thiên Trường làm Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV. Hội nghị cũng đã hiệp thương chọn cử 12 Phó Chủ tịch CLB.

Hội nghị biểu quyết hiệp thương.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV cho biết, Ban Chấp hành khóa IV cam kết xây dựng câu lạc bộ trở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất.

Câu lạc bộ sẽ tập trung tăng cường kết nối đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, thúc đẩy các sáng kiến, mô hình phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả vận hành, quản trị bài bản, minh bạch tài chính, tạo nền tảng vững chắc để toàn hệ thống phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp và kiến tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.

Anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV