Giới trẻ

Thanh niên thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày Chủ nhật Xanh

Hoài Nam

TPO - Hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như làm đường cờ thanh niên, dọn vệ sinh môi trường, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Trong ngày 11/1, Đoàn Thanh niên xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã phối hợp, hỗ trợ chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại trạm y tế xã. Hoạt động này nhằm chăm sóc sức khỏe cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HN
Tại xã Nghi Xuân, đoàn viên thanh niên đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Những hình ảnh của thanh niên áo xanh tình nguyện góp sức để xây dựng nông thôn mới đã để lại dấu ấn đẹp.
Cũng trong Ngày Chủ nhật Xanh, nhiều đơn vị đoàn đã tổ chức thay mới, chỉnh trang cờ Tổ quốc, góp phần làm đẹp cảnh quan và thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
Hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh, tuổi trẻ Mai Phụ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.
Tuổi trẻ phường Trần Phú đã phối hợp ngành chức năng tổ chức ra quân đồng loạt trên toàn địa bàn, tạo khí thế sôi nổi vì môi trường xanh.
Các đoàn viên thanh niên, đoàn thanh niên công an phường Trần Phú cũng tổ chức chằng chống, cắt tỉa cây xanh tại khu vực công viên hồ điều hòa.
Trong ngày, Đoàn phường Thành Sen đã phối hợp tổ chức trồng cây xanh chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời hưởng ứng Ngày Cây xanh Việt Nam năm 2026. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị xanh.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Chủ nhật Xanh #Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay chăm lo cho đồng bào người dân tộc Chứt #Hưởng ứng Chủ nhật Xanh #Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

