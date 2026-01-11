Thanh niên thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày Chủ nhật Xanh

TPO - Hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như làm đường cờ thanh niên, dọn vệ sinh môi trường, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.