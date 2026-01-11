Khởi động chuỗi thách thức đổi mới sáng tạo cho bạn trẻ Đà Nẵng

TPO - Chuỗi cuộc thi thách thức đổi mới sáng tạo VNUK Innovation Challenge 2026 tạo sân chơi cho các bạn trẻ Đà Nẵng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, ươm mầm khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.

Sáng 11/1, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi động Chuỗi cuộc thi Thách thức Đổi mới sáng tạo - VNUK Innovation Challenge 2026.

Nghi thức khởi động chuỗi thử thách sáng tạo cho học sinh, sinh viên. Ảnh: Giang Thanh

Được khởi xướng từ năm 2018, VNUK Innovation Challenge là chuỗi cuộc thi thường niên uy tín nhằm tạo dựng sân chơi học thuật, sáng tạo dành cho học sinh THPT và sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên khắp cả nước.

Suốt gần một thập kỷ qua, chương trình đã trở thành điểm đến tin cậy để các tài năng trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và hun đúc tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực chiến.

Hành trình năm 2026 là sự hợp nhất của 3 sân chơi uy tín, gồm: Design Thinking for Human Challenges tập trung vào giải quyết bài toán xã hội bằng tư duy thiết kế và thử nghiệm nguyên mẫu thực tế; VNUK SV.STARTUP tìm kiếm các ý tưởng có khả năng thương mại hóa cao để dự thi cuộc thi khởi nghiệp cấp Quốc gia và U-Invent 8 - sân chơi công nghệ cho học sinh THPT với chủ đề “Giải pháp sáng tạo vì tương lai bền vững”.

Ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo VNUK.

Theo TS. Trần Thế Vũ - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, đây là sân chơi khoa học – công nghệ thường niên và uy tín, được tạo ra nhằm khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên trên cả nước.

Tại đây, các bạn trẻ được tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại, được kết nối với những người cùng chung khát vọng và được truyền cảm hứng, kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn từ đội ngũ cố vấn, chuyên gia đa lĩnh vực.

“Quan trọng hơn, VNUK Innovation Challenge 2026 không tìm kiếm những ý tưởng chỉ dừng lại trên giấy. Chúng tôi tìm kiếm những ý tưởng bắt nguồn từ thực tiễn, giải quyết những vấn đề thật của xã hội và có khả năng phát triển bền vững.

Các chuyên gia chia sẻ các kiến thức về khởi nghiệp, quá trình hình thành và hoàn thiện sản phẩm khởi nghiệp.

Cuộc thi được thiết kế như một hành trình ươm tạo, nơi các ý tưởng được thử thách, hoàn thiện và từng bước chuyển hóa thành sản phẩm, giải pháp, mô hình có thể triển khai trong đời sống, đồng thời mở ra cơ hội để các bạn vươn tới những sân chơi lớn hơn ở cấp quốc gia và quốc tế”, TS. Vũ nói.

Cũng trong dịp này, Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo VNUK chính thức được ra mắt. Đây sẽ là “vườn ươm” các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, tạo môi trường để các đoàn viên, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và hiện thực hóa các ý tưởng.

Tại sự kiện, các bạn trẻ cũng được các chuyên gia khởi nghiệp chia sẻ về tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương, tập huấn về tư duy và phương pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào hành trình khởi nghiệp…