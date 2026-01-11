10 dấu ấn tiêu biểu của cộng đồng doanh nhân trẻ Hà Nội năm 2025

TPO - Trong năm 2025, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) đã ghi dấu ấn với nhiều hoạt động gia tăng giá trị kết nối, thúc đẩy giao thương và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

1. Tết Doanh nhân trẻ HANOIBA 2025

Ngày 3/10/2025, tại VinPalace Cổ Loa, Tết Doanh nhân trẻ HANOIBA 2025 với chủ đề "The Connection – Kết nối" quy tụ hơn 800 đại biểu. Sự kiện khẳng định vai trò trung tâm của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) trong việc kết nối nguồn lực – lan tỏa giá trị – thúc đẩy hợp tác đa chiều trong cộng đồng doanh nghiệp.

2. Xuân Đoàn viên 2025 - Khởi sắc

Chương trình Xuân Đoàn viên 2025 quy tụ gần 400 doanh nhân, hội viên và đối tác. Với thông điệp “Kết nối – Giao thương – Đồng hành phát triển”, sự kiện tạo không gian gặp gỡ, trao đổi và khởi động hàng loạt hoạt động trọng điểm của Hội trong năm bản lề tăng tốc.

3. Đối thoại Hà Nội 2025: Kỷ nguyên mới – Vận hội mới

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức đối thoại, kết nối trực tiếp cộng đồng doanh nhân trẻ với lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện 15 sở, ngành. Nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể đã được doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi xoay quanh các vấn đề về đất đai, đầu tư, thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Chương trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa chính quyền và doanh nghiệp tư nhân.

4. Diễn đàn Xúc tiến thương mại Mega matching 2025

Diễn đàn có quy mô lớn, kết nối 14 tập đoàn mua hàng lớn với hơn 300 doanh nghiệp hội viên. Diễn đàn ghi nhận 268 kết nối kinh doanh tiềm năng, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngay tại sự kiện.

Diễn đàn đã đánh dấu sự ra mắt Liên minh Doanh nghiệp Việt - Trung trực thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp hội viên.

Diễn đàn cấp cao sản xuất thương mại.

5. Thành lập các liên minh ngành nghề

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động nhanh, cạnh tranh không còn diễn ra giữa các doanh nghiệp đơn lẻ mà giữa các chuỗi giá trị và hệ sinh thái, các Liên minh ngành nghề được thành lập là một bước đi chiến lược, thể hiện tư duy tổ chức lại lực lượng doanh nghiệp tư nhân theo hướng liên kết – bổ trợ – cùng phát triển. Cụ thể với 3 Liên minh thành lập gồm: Liên minh Tổng thầu Xây dựng HANOIBA; Liên minh Cung ứng FDI; Liên minh Doanh nghiệp Việt Trung.

6. Hoạt động khen thưởng - tôn vinh các Doanh nhân trẻ tiêu biểu

Trong năm 2025, 13 hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội được vinh danh Sao Đỏ và Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nhân trẻ của Hội được khen thưởng cấp Thành phố và Trung ương, khẳng định uy tín, năng lực và đóng góp của cộng đồng Doanh nhân trẻ Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, hai đơn vị được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 38 đơn vị đạt Bằng khen của UBND TP Hà Nội...

Năm 2025 ghi dấu ấn khi 13 hội viên HANOIBA được vinh danh Sao Đỏ và Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu.

7. Ngày hội Kết nối kinh doanh

Ngày hội Kết nối kinh doanh 2025 với quy mô 109 gian hàng, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trực tiếp và trên các nền tảng Online ở trong và ngoài cộng đồng doanh nhân trẻ. Chương trình ghi nhận gần 3.000 đơn hàng được chốt, cùng hàng trăm kết nối hợp tác tiềm năng.

Hoạt động livestream bán hàng đa nền tảng kết hợp KOL, KOC đã giúp nhiều doanh nghiệp gia tăng doanh thu ngay tại sự kiện, khẳng định hiệu quả mô hình xúc tiến thương mại gắn với chuyển đổi số.

8. Viet Industry 2025: Doanh nghiệp trẻ trong chuỗi giá trị toàn cầu

Tại Triển lãm Quốc tế Viet Industry 2025, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đồng hành tổ chức Diễn đàn Sản xuất công nghiệp cấp cao, với sự tham gia của hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý.

Diễn đàn tập trung vào các chủ đề nội địa hóa sản xuất, tự chủ công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

9. HanoiBA Talent Show: Gắn kết bằng cảm xúc

HanoiBA Talent Show thu hút hơn 150 doanh nhân tham gia biểu diễn. Chương trình còn góp phần gia tăng sự gắn kết nội khối, lan tỏa tinh thần HANOIBA năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Các diễn đàn là dịp để các doanh nhân cùng chia sẻ và kết nối.

10. Trách nhiệm xã hội: Lan tỏa giá trị bền vững

Lần đầu tiên, Quỹ Trách nhiệm xã hội HANOIBA đóng góp cho công tác an sinh với giá trị hàng tỉ đồng, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, khởi nghiệp và cộng đồng yếu thế tại nhiều địa phương.

Những con số và hành động cụ thể cho thấy HANOIBA không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển kinh tế, mà còn kiên định theo đuổi giá trị nhân văn và phát triển bền vững.