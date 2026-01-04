Những thanh niên 'nhóm lửa' khởi nghiệp giữa làng quê

TPO - Giữa những miền quê còn nhiều khó khăn, có những thanh niên âm thầm “nhóm lửa” khởi nghiệp. Bằng tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng, họ đang góp phần thắp lên sức sống mới cho vùng quê còn nhiều gian khó.

Từng mang ước mơ đi xa, anh Bùi Ngọc Thanh (dân tộc Mường, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) đã có những năm tháng bôn ba học hỏi. Nhưng càng trải nghiệm, anh càng nhận ra quê hương mới là nơi mình muốn gắn bó lâu dài. Quyết định trở về, anh bắt đầu khởi nghiệp từ chính mảnh đất quen thuộc với số vốn ban đầu hơn 100 triệu đồng vay ngân hàng.

Anh Bùi Ngọc Thanh (giữa) bên những sản phẩm mang hương vị làng quê.

Từ những thửa đất cằn, anh Thanh mạnh dạn trồng dâu tây theo hướng nông nghiệp sạch. Không chỉ dừng lại ở sản xuất, anh còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, kết hợp cho du khách tham quan, thu hái và tìm hiểu đời sống nông nghiệp địa phương. Mô hình này không chỉ tạo thu nhập ổn định mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng quê, tạo việc làm cho thanh niên trong xã.

“Làm nông nghiệp bây giờ không chỉ là trồng trọt, mà phải biết nghĩ khác, làm khác. Muốn giữ được người trẻ ở lại quê hương thì phải tạo được sinh kế bền vững”, anh Thanh chia sẻ.

Cũng mang khát vọng đổi thay quê hương, anh Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Spicefury, Bí thư Chi đoàn thôn 4D (xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) lại chọn hướng đi riêng: khởi nghiệp nông nghiệp gắn với công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, chứng kiến cảnh “được mùa mất giá”, anh Dũng quyết tâm tìm con đường khác cho nông sản quê mình. Anh bắt đầu nghiên cứu, sưu tầm gần 100 giống ớt, trong đó có cả giống ớt cay nhất thế giới. Anh trồng và chế biến theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Không dừng lại ở sản xuất, anh mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu bài bản. Nhờ đó, sản phẩm ớt của anh dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Anh Lê Tiến Dũng bên những luống ớt tươi xanh.

Theo anh Dũng, khởi nghiệp nông nghiệp không chỉ là câu chuyện làm kinh tế mà còn là hành trình tạo ra giá trị bền vững. “Muốn đi xa, phải bắt đầu từ chính mảnh đất mình đang đứng và làm bằng tất cả tâm huyết”, anh Dũng chia sẻ.

Với những nỗ lực bền bỉ và cách làm sáng tạo, anh Bùi Ngọc Thanh và anh Lê Tiến Dũng là hai trong số 27 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương năm 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình khởi nghiệp nhiều gian nan, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần dấn thân, đổi mới và khát vọng vươn lên của lớp trẻ vùng cao.

Từ những cánh đồng, khu vườn còn nhiều khó khăn, họ đang từng ngày “nhóm lửa” cho phong trào khởi nghiệp ở nông thôn bằng chính tâm huyết và sự kiên trì của mình. Không ồn ào, không phô trương, những người trẻ ấy lặng lẽ tạo ra giá trị, chứng minh rằng quê hương không phải là nơi để rời đi, mà hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa để bắt đầu những hành trình lớn.

Câu chuyện của họ không chỉ là hành trình lập nghiệp, mà còn là biểu tượng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn của bản thân - những người đang góp phần viết tiếp tương lai cho những miền quê đang chuyển mình từng ngày.