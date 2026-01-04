Khi người trẻ đua nhau triển lãm

TP - Chưa khi nào, ở Đà Nẵng lại bắt gặp nhiều triển lãm của người trẻ đến thế. Mỗi triển lãm mở ra một khung cửa nghệ thuật mới mẻ và cách nhìn nhận về cuộc sống đa chiều, đầy cảm xúc.

Độc lạ, hiện đại

Một sáng cuối tuần, Công viên APEC giữa lòng thành phố tấp nập thế hệ gen Z đến xem không gian “Đàling Art”. Đây là triển lãm do nhóm sinh viên của một trường đại học tổ chức. Bên trong trưng bày những bức tranh về các địa điểm biểu tượng, làng quê bình dị của Đà Nẵng với những gam màu bắt mắt, ấn tượng. Triển lãm của người trẻ, không thể thiếu vắng dáng dấp của công nghệ. Các bạn đã dành riêng một khu vực với chủ đề văn hóa cộng đồng, mang đến những lát cắt đời thường của người dân Đà Nẵng như chợ, buôn bán, đánh cá bên bờ biển… thể hiện qua digital art và video 3D animation đầy cảm xúc.

Linh Đan (Trường Đại học FPT) chia sẻ, “Đàling” được kết hợp từ Đà Nẵng và Darling, mang ý nghĩa xem thành phố như một “người thương” sống động, gần gũi và đầy cảm xúc. “Cái tên vừa gợi lên sự trẻ trung, hiện đại, vừa mang tính nhân hóa, giúp thành phố trở thành một người bạn thân, một “người thương” gần gũi để gắn bó và sẻ chia, khơi gợi nơi giới trẻ niềm tự hào, tình cảm gắn kết và góc nhìn mới mẻ về Đà Nẵng”, Đan nói.

Một triển lãm khác của gen Z tại Bảo tàng Mỹ thuật lại gây ấn tượng, tò mò ngay từ cái tên “Bạn có khỏe không?”. Thay vì đọc những con số, hồ sơ, bệnh án, kiến thức y tế khô khan, triển lãm mời gọi mọi người thử nghe, nhìn, và cảm nhận sức khỏe theo một cách khác, là nghệ thuật. Các bạn trẻ chia thành 3 phân khu trải nghiệm, tương ứng với mô hình đèn giao thông đỏ - vàng - xanh, dẫn dắt người tham dự đi từ nhận thức đến hành động.

Triển lãm của người trẻ luôn ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Giang Thanh

Trạm đèn đỏ sử dụng motion art và trải nghiệm tương tác để người xem cảm nhận sự mất kết nối giữa não bộ và cơ thể, cũng như hiện tượng suy giảm thị lực đột ngột, ứng dụng công nghệ AR vào các tác phẩm infographic, biến thông tin y khoa khô khan thành hình ảnh chuyển động sinh động.

Trạm đèn vàng nhắc nhở người xem cùng chậm lại, để chăm sóc sức khỏe của mình từ các tác phẩm nghệ thuật lồng ghép thông điệp về dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt. Trạm đèn xanh với photobooth và bức tường cam kết lưu giữ khoảnh khắc, dán cam kết thay đổi thói quen tích cực.

Bà Trần Thị Trinh - Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho hay, thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều triển lãm của các bạn trẻ. Có thể kể đến Đàling Art, Bạn có khỏe không?, Kiều Kiều giai nhân, Rong – Rao… Trước đây triển lãm chủ yếu là do nghệ sĩ tên tuổi thực hiện, với cách thức trưng bày tranh. Nhưng xu hướng hiện nay là các bạn trẻ, với đa dạng nội dung cũng như cách thức triển lãm. Đặc biệt, trong đó có nhiều người từng học tập, làm việc ở nước ngoài về nên khi thực hiện rất mới lạ, chất lượng.

“Các bạn trẻ háo hức với những triển lãm mang tính tương tác, kết hợp công nghệ, chú trọng sự sáng tạo. Chủ đề tập trung phản ánh đời sống đương đại. Có những câu chuyện đời thường, gần gũi nhưng mang vào triển lãm rất thú vị, chẳng hạn như Rong - Rao”, bà Trinh cho biết.

Các bạn trẻ có thể tương tác, sáng tạo với các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: T.H

Chuyển biến nhận thức, sống có trách nhiệm

Theo lãnh đạo Bảo tàng Đà Nẵng, sự xuất hiện liên tiếp các triển lãm của thế hệ 9X, gen Z chứng tỏ có sự chuyển biến trong giới trẻ. Các bạn quan tâm đến đời sống xã hội, cảm nhận và nhìn bằng con mắt đa chiều. Đồng thời có sự gắn kết, hiểu biết và thành thạo những công nghệ, cách thức hình thành các sản phẩm có thể trưng bày. Nếu các triển lãm tiếp tục thu hút được giới trẻ thì các bạn có thêm một mảng màu sắc trong cuộc sống, nâng cao nhận thức và khơi gợi sống có trách nhiệm hơn.

“‘Bạn có khỏe không?’ mong muốn lan tỏa thông điệp cốt lõi về tầm quan trọng của việc sống chủ động, đặc biệt trong bối cảnh căn bệnh đột quỵ đang len lỏi vào nhịp sống trẻ. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích người trẻ xây dựng lối sống tích cực nhằm hạn chế nguy cơ về sức khỏe”.Nguyễn Ý Diệu Nhi (Trường Đại học FPT, đại diện Ban tổ chức triển lãm "Bạn có khỏe không?")

“Những triển lãm của người trẻ góp phần định hình nhân cách của các bạn trong giai đoạn mà nhiều thứ khá chênh chao, mong manh. Điển hình nhất là quá nhiều nguồn thông tin trên mạng xã hội khiến con người ta rối nhiễu, hoang mang…”, bà Trinh nói thêm.

Anh Thư (21 tuổi, phường Hải Châu) tỏ ra rất hào hứng sau khi đến với “Rong – Rao”. Đây là lần đầu tiên Thư được dự một triển lãm mà không chỉ “xem chay” rồi về. Ở đó có 30 tác phẩm thể hiện bởi hơn 10 loại hình nghệ thuật, ứng dụng những công nghệ hiện đại như 3D Animation, Video Timelapse, 3D Mapping, 3D Model, Holograms, AR Filter…

“Cũng là câu chuyện về gánh hàng rong, tiếng rao quen thuộc nhưng qua triển lãm, em có cách nhìn và cảm xúc rất mới lạ, hứng thú chứ không nhạt. Từ triển lãm này, em cảm nhận được hơi thở cuộc sống, những câu chuyện xung quanh ta”, Thư nói thêm.