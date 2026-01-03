Sẵn sàng gánh vác trách nhiệm,kiến tạo tương lai

TP - Bước vào năm 2026 với tâm thế háo hức và chủ động, người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước mang theo những khát khao, hoài bão rất riêng, hòa chung nhịp đập với khát vọng dân tộc, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, kiến tạo tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần phụng sự.

Bạn Nguyễn Thị Hằng, Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Học viện Chính sách và Phát triển:

Luôn hành động với tâm thế phụng sự

Bước sang năm 2026, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và vị trí đặc biệt của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đây không chỉ là thời điểm của những cơ hội lớn, mà còn là lúc mỗi người trẻ cần tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Chúng ta sẽ sống, học tập và cống hiến như thế nào để xứng đáng với thời đại mình đang có?”.

Trong một thế giới biến động nhanh, nơi công nghệ và tri thức liên tục tái định hình mọi lĩnh vực, người trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội để bứt phá, nhưng cũng dễ lạc hướng nếu thiếu một điểm tựa giá trị. Tôi tin rằng, thành công bền vững không nằm ở việc đi nhanh đến đâu, mà ở việc chúng ta kiên định theo đuổi điều gì.

Là một người trẻ được đào tạo trong lĩnh vực kinh tế số và hiện đang làm việc trong môi trường chuyển đổi số tại Thủ đô, tôi lựa chọn bắt đầu từ chính công việc mình đang làm và con đường mình theo đuổi. Với tôi, chuyển đổi số không phải hô hào khẩu hiệu lớn, mà là những hành động cụ thể, những cải tiến nhỏ nhưng thiết thực, góp phần giúp xã hội vận hành hiệu quả hơn, minh bạch hơn, hướng tới phục vụ con người tốt hơn. Đó cũng là cách tôi tự trả lời câu hỏi: Người trẻ có thể đóng góp gì cho đất nước trong kỷ nguyên số?

Lợi thế lớn nhất của người trẻ hôm nay không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ sớm, mà ở tinh thần học hỏi không ngừng, tư duy đổi mới và dám chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn của mình. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng bản lĩnh, kỷ luật và lý tưởng sống mới là nền tảng để người trẻ đi đường dài, đúng hướng.

Tôi mong ước trong năm 2026 sẽ chứng kiến một thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức, trách nhiệm, sẵn sàng bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng luôn hành động với tâm thế phụng sự lớn cho sự phát triển phồn vinh của dân tộc.

Anh Nguyễn Quang Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT:

Phụng sự Tổ quốc trong môi trường số

Bước sang năm 2026 – thời khắc mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tôi mang theo nhiều ước vọng. Nhưng trên hết là niềm tin mạnh mẽ vào vai trò của thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng thanh niên lĩnh vực khoa học công nghệ trong việc kiến tạo tương lai Việt Nam.

“Tôi tin rằng, khi khát vọng cá nhân hòa quyện với khát vọng dân tộc, khi trí tuệ trẻ được đặt đúng chỗ và trao đúng niềm tin, thì năm 2026 sẽ là một năm khởi sắc, không chỉ với mỗi người trẻ, mà với cả hành trình vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới”. Anh Nguyễn Quang Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT

Với tôi, năm 2026 là hành trình tiếp tục hoàn thiện năng lực tư duy chiến lược, quản trị và lãnh đạo trong môi trường số; không ngừng học hỏi, cập nhật tri thức mới về công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị đổi mới. Tôi coi việc học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu phát triển cá nhân, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ trẻ trong bối cảnh đất nước đang đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, nhanh hơn và bền vững hơn.

Trên cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên, ước vọng lớn nhất của tôi là góp phần xây dựng một thế hệ “Thanh niên VNPT số” có khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo, bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng dấn thân vì lợi ích chung của Tập đoàn và đất nước. Trước hết, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, gắn chặt với thực tiễn sản xuất, kinh doanh; từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo trẻ VNPT, hình thành lực lượng đoàn viên nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số mới.

Song song với đó, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ thông qua xây dựng khung năng lực số theo vị trí việc làm, đa dạng hóa hình thức đào tạo, tự học, tạo điều kiện để đoàn viên tham gia các dự án trọng điểm. Quan trọng hơn cả là khơi dậy tinh thần phụng sự Tổ quốc trong môi trường số, để mỗi sản phẩm công nghệ, mỗi nền tảng và sáng kiến của bạn trẻ đều hướng tới lợi ích quốc gia, người dân và doanh nghiệp.

Bạn Chu Hoa Bảo Trâm, Phó Bí thư Chi bộ sinh viên 3 - Trường Đại học Ngoại thương:

Phát triển toàn diện tri thức, kỹ năng, nhân cách

Với người trẻ hôm nay, khát vọng vươn lên gắn liền với việc không ngừng học tập, hoàn thiện năng lực và bản lĩnh hội nhập. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, thế hệ trẻ Việt Nam cần được trang bị không chỉ kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ, mà còn cả tư duy phản biện, năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội. Quan trọng hơn, quá trình hội nhập phải luôn song hành với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, để người trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới với căn cốt vững vàng.

Từ góc nhìn của một cán bộ sinh viên, tôi đặc biệt kỳ vọng vào việc xây dựng môi trường học tập thực chất, cởi mở, hiện đại và nhân văn – nơi sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, được thử sức trong nghiên cứu, khởi nghiệp và hoạt động xã hội. Việc học không dừng lại ở trường lớp, mà cần gắn chặt với thực tiễn cuộc sống, với nhu cầu của xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Một môi trường như vậy sẽ giúp người trẻ phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng, nhân cách và tinh thần cống hiến.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm bản lề thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số - một khát vọng lớn mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra. Với quyết tâm mới, khí thế mới, tôi có niềm tin mãnh liệt vào một Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Và trong một xã hội năng động, sáng tạo, nhân văn đó, mỗi người trẻ đều có cơ hội viết tiếp giấc mơ của mình, góp phần làm nên tương lai rạng rỡ của đất nước.

Bạn Thạch Ngọc Hải, sáng lập và điều hành Dự án cho em, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025:

Sống tử tế hơn, nhân văn hơn

Năm 2026 mở ra một chặng đường mới để tôi tiếp tục sống tử tế và có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Gắn bó nhiều với các hoạt động vì xã hội, tôi nhận ra rằng sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ là không quay lưng khi thấy người khác cần giúp đỡ, là sẵn sàng dành thời gian và công sức của mình cho những việc có ích, dù rất nhỏ.

Khi người trẻ biết chậm lại để lắng nghe, biết sẻ chia nhiều hơn, xã hội sẽ trở nên ấm áp và đáng sống hơn. Điều tôi mong mỏi nhất trong năm mới là có thêm sức khỏe và sự bền bỉ để tiếp tục con đường thiện nguyện mình đã chọn. Tôi không đặt ra những kỳ vọng quá lớn, chỉ mong mỗi việc mình làm đều xuất phát từ sự chân thành, mang lại giá trị thực cho cộng đồng, đặc biệt là với những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi.

Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ dám dấn thân, dám thử sức với những công việc tưởng chừng bình dị nhưng đòi hỏi rất nhiều kiên trì và trách nhiệm. Nhìn rộng hơn, tôi tin vào một tương lai tích cực của đất nước trong kỷ nguyên mới, nơi người trẻ không chỉ theo đuổi ước mơ cá nhân mà còn biết nghĩ cho người khác, biết cho đi trong khả năng của mình.

Với tôi, ước vọng cho năm 2026 thật giản dị: mỗi người trẻ sống tử tế hơn hôm qua, để từ những điều bình dị ấy, đất nước ngày càng phát triển bền vững và nhân văn hơn.

Bạn Nguyễn Phương Anh, Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Học viện Ngân hàng:

Tạo nền tảng vững chắc, lĩnh ấn tiên phong

Nhìn lại năm 2025 để lại trong tôi như một dấu mốc rất đặc biệt. Đó không chỉ là thời điểm đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều đổi thay mạnh mẽ, mà còn là lúc tôi cảm nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình đang ở ngay trong dòng chảy ấy. Người trẻ hôm nay không đứng ngoài sự thay đổi, mà đang sống cùng nó, lớn lên cùng nó, vừa háo hức trước những cơ hội mở ra, vừa ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với tương lai phía trước.

Những năm tháng học tập dạy tôi rằng, tri thức không chỉ nằm trong sách vở, mà còn là người trẻ học cách suy nghĩ độc lập, biết đặt câu hỏi, biết chịu trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân. Càng học, tôi càng hiểu rằng muốn đi xa, người trẻ không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết, mà cần một nền tảng đủ vững để không chông chênh trước những đổi thay rất nhanh của cuộc sống.

Bước sang năm 2026, điều tôi mong mỏi nhất là được tiếp tục học, học sâu hơn để mở rộng tư duy, nuôi dưỡng năng lực nghiên cứu và hiểu rõ hơn thế giới mình đang sống. Với tôi, học tập dài hạn không đơn thuần là một lựa chọn cá nhân, mà là cách chuẩn bị cho tương lai một cách bền bỉ và tử tế. Tôi tin rằng mỗi giờ học, mỗi trải nghiệm được tích lũy hôm nay, dù thầm lặng, rồi cũng sẽ trở thành hành trang quý giá để sau này có thể đóng góp cho xã hội theo cách của riêng mình.

Tôi mong những người trẻ như tôi, dù đang ở bất kỳ chặng đường nào, cũng sẽ giữ cho mình sự tò mò với tri thức, lòng kiên trì với lựa chọn đã đưa ra và niềm tin vào những nỗ lực âm thầm. Không phải ai cũng cần tỏa sáng ngay lập tức, nhưng nếu dám học hỏi, dám đi tiếp và dám chịu trách nhiệm đến cùng với con đường mình chọn, thì chính những bước đi chậm rãi ấy sẽ tạo nên một thế hệ đủ vững vàng cả tri thức, kỹ năng lẫn bản lĩnh để lĩnh ấn tiêng phong đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Bạn Nguyễn Viết Kiên, Trường Đại học Université Sorbonne Paris Nord, Pháp:

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam sáng tạo, nhân văn

Trong không khí hân hoan đón năm mới 2026, từ nước Pháp xa xôi, tôi bồi hồi hướng về Tổ quốc thân yêu với niềm tin sâu sắc và tự hào mãnh liệt. Là một du học sinh, tôi thấm thía rằng, mỗi bước đi trên hành trình chinh phục tri thức nơi đất khách không chỉ là nỗ lực của riêng mình, mà còn mang theo trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam trước ngưỡng cửa lịch sử – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Bước vào năm mới 2026, tôi đặt trọn niềm tin vào những thành tựu rực rỡ phía trước, nơi sức trẻ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Dù ở bất cứ đâu, trái tim của những người con đất Việt vẫn luôn chung một nhịp đập, hòa cùng khát vọng thịnh vượng và phát triển bền vững của dân tộc trong kỷ nguyên mới”. Bạn Nguyễn Viết Kiên, Trường Đại học Université Sorbonne Paris Nord, Pháp

Với tôi, năm 2026 không đơn thuần là một cột mốc thời gian, mà là biểu tượng của khát vọng bứt phá và những chuyển động tích cực đang hiện hữu trong đời sống đất nước. Trong vai trò là một thành viên của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp, tôi luôn ấp ủ mong muốn được đóng góp phần nội lực nhỏ bé của mình vào dòng chảy phát triển chung, trước hết thông qua các hoạt động kết nối cộng đồng và gìn giữ, lan tỏa bản sắc Việt nơi xứ người.

Bằng việc chắt lọc những kiến thức chuyên môn, tư duy quản trị và phương pháp tiếp cận hiện đại, tôi hy vọng có thể góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam, đồng thời đưa văn hóa, trí tuệ Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tôi luôn tâm niệm rằng, sự cống hiến của người trẻ ở nước ngoài trước hết cần bắt nguồn từ tinh thần khiêm tốn học hỏi và nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mỗi du học sinh, theo cách riêng của mình, đều là một “đại sứ nhỏ” trong mắt thầy cô và bạn bè quốc tế. Thông qua từng nghiên cứu học thuật, từng dự án khởi nghiệp hay mỗi nhịp cầu giao lưu văn hóa, chúng tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam sáng tạo, nhân văn và bền bỉ vươn lên.

Bạn Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM, Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2025:

Tạo ra giá trị khác biệt từ công nghệ

Là một nữ sinh lựa chọn theo đuổi khoa học công nghệ, tôi đối mặt với rất nhiều thử thách, cả hữu hình lẫn vô hình. Tuy nhiên, quá trình đi trên con đường này, tôi nhận ra rằng khoa học không phân biệt giới tính, mà mở ra cho bất kỳ ai sẵn sàng học hỏi, sáng tạo và dấn thân. Dù phải vượt qua nhiều khó khăn, tôi may mắn gặt hái được một số kết quả bước đầu, như được vinh danh là Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 và có cơ hội tham gia nghiên cứu, ứng dụng AI trong các dự án thực tiễn.

Những sự ghi nhận ấy không phải là đích đến, mà là điểm tựa để bản thân thêm vững tin vào con đường đã chọn. Bước sang năm mới 2026, tôi mong muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu và ứng dụng AI theo hướng gắn với con người và giải các bài toán xã hội cụ thể, đặc biệt ở những lĩnh vực đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành như giáo dục, y tế, truyền thông và chuyển đổi số.

Tôi kỳ vọng công nghệ không chỉ tối ưu dữ liệu hay hiệu suất, mà còn có khả năng thấu hiểu con người một cách toàn diện hơn, bao gồm cả bối cảnh, cảm xúc và giá trị nhân văn phía sau mỗi quyết định. Ở tầm nhìn rộng hơn, tôi kỳ vọng khoa học công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên mới sẽ phát triển theo hướng liên ngành, nhân văn và bền vững, nơi các nhà khoa học trẻ được tạo điều kiện kết nối, thử nghiệm và sáng tạo, để từ đó tạo ra những giá trị khác biệt, đóng góp thiết thực cho đất nước và cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, tôi mong ngày càng có nhiều bạn nữ tự tin chinh phục con đường nghiên cứu khoa học công nghệ để cùng cộng hưởng tạo ra những công trình, sản phẩm hữu ích đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên số.

Bạn Đoàn Ngọc Bảo, Tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh cam Hương Thọ (Hà Tĩnh), Giải thưởng Lương Định Của năm 2025:

Làm giàu từ tư duy nông nghiệp hiện đại

Nhìn lại chặng đường đã qua, trong tôi luôn đan xen giữa niềm tự hào và những trăn trở. Ở nhiều vùng quê, vẫn còn không ít trẻ em thiếu điều kiện tiếp cận tri thức, nhiều gia đình chịu tác động nặng nề của thiên tai, tái nghèo sau mỗi mùa mưa lũ. Những khó khăn ấy ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội học tập, lập nghiệp và vươn lên của thanh niên nông thôn, thôi thúc tôi phải nỗ lực nhiều hơn để đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Khởi nghiệp từ năm 2015 trên vùng đất nghèo của huyện Vũ Quang (cũ), tôi bắt đầu hành trình “biến sỏi đá thành cam” với hai bàn tay trắng. Hiện, tôi đã xây dựng được thương hiệu Cam Bảo Phương, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Năm 2025, tôi được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương Định Của dành cho nhà nông trẻ xuất sắc. Đây vừa là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của bản thân đối với quê hương và lan toả tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn.

Bước sang năm 2026, ước vọng của tôi là tiếp tục xây dựng Cam Bảo Phương trở thành thương hiệu cam uy tín, chất lượng cao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt, xây dựng niềm tự hào cho người nông dân Việt Nam bằng những sản phẩm sạch, minh bạch và có truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Khát vọng lớn nhất của tôi là có thể góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước bằng những mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học – kỹ thuật và tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại. Tôi mong muốn làm giàu một cách chính đáng từ nông nghiệp, đồng thời tạo việc làm, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương. Qua đó, tôi hy vọng có thể đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, để nông nghiệp thực sự trở thành bệ đỡ của nền kinh tế, là nền tảng vững chắc cho tương lai đất nước.