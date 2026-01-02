Nghĩa tình đồng đội nơi đảo tiền tiêu

TPO - Giữa trùng khơi sóng gió nơi cực Nam Tổ quốc, tình đồng chí, đồng đội luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Cà Mau) yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Mới đây, chương trình “Sinh nhật đồng đội" do Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) tổ chức là một minh chứng sinh động cho nét đẹp nghĩa tình ấy.

Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và thân tình, với sự tham dự của cấp ủy, chỉ huy Đồn cùng đông đủ cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ trên đảo. Những chiếc bánh sinh nhật, phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của đồng đội mang đến niềm vui, sự xúc động cho các quân nhân có ngày sinh trong quý.

Chương trình Sinh nhật đồng đội do Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai tổ chức trên đảo Hòn Khoai.

Phát biểu tại chương trình, đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Hòn Khoai ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo.

Trong không gian ấm cúng, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau cắt bánh sinh nhật, chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi, thắt chặt thêm tình cảm đồng chí, đồng đội. Những nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay chúc mừng đã xua tan phần nào nỗi nhớ đất liền, gia đình, tiếp thêm động lực để mỗi người vững vàng nơi đảo xa.

Chiến sĩ Lê Hữu Tài - Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Hòn Khoai, xúc động bày tỏ, việc được tổ chức sinh nhật ngay tại đơn vị, trong sự quan tâm của chỉ huy và tình cảm chân thành của đồng đội là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với anh.

“Dù công tác nơi đảo xa, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tình đồng chí, đồng đội đã giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm quyết tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, chiến sĩ Tài chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, chiến sĩ Võ Trọng Nguyễn - Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Hòn Khoai, bày tỏ: “Sinh nhật nơi đảo xa có thể không đủ đầy như ở đất liền, nhưng bù lại chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cấp ủy, chỉ huy và đồng đội. Chính những hoạt động ý nghĩa như thế này đã giúp anh em thêm gắn bó, đơn vị như ngôi nhà thứ hai, yên tâm tư tưởng, đoàn kết một lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc”

Hoạt động Sinh nhật đồng đội không chỉ là sự quan tâm thiết thực đến đời sống tinh thần của bộ đội mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết trong đơn vị. Qua đó, khẳng định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ trẻ, góp phần xây dựng Đồn Biên phòng Hòn Khoai vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là điểm tựa vững chắc nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.