Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quan chức Ukraine tiết lộ mối đe dọa từ Crimea

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine cho biết bán đảo Crimea hiện đã trở thành một căn cứ cố định để Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các khu vực phía nam nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Năm (1/1), Người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk cho biết, Nga thường xuyên phóng tên lửa đạn đạo từ Crimea. Do có thời gian bay rất ngắn và khó bị đánh chặn, các loại tên lửa này đặc biệt nguy hiểm đối với các khu vực ven biển, nhất là thành phố Odessa.

1.jpg
Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk (Ảnh: Getty Images)

Theo ông Dmytro Pletenchuk, các lực lượng Nga sử dụng bệ phóng di động và ngụy trang rất kỹ lưỡng, khiến việc phát hiện và vô hiệu hóa gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, lực lượng Ukraine, bao gồm cả hải quân, tăng cường các biện pháp kiểm soát không phận và vùng biển Biển Đen nhằm đối phó với mối đe dọa từ Crimea.

"Đây là những nền tảng di động. Nga sử dụng chúng một cách bí mật và làm mọi thứ cần thiết để khiến chúng khó bị phát hiện. Đối với chúng tôi, bao gồm cả hải quân, đây vẫn là một mục tiêu ưu tiên", ông Pletenchuk nhấn mạnh.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine cũng cảnh báo không phận trên biển là một mối đe dọa khác, khi Nga tích cực tận dụng khu vực này để tiến hành các cuộc tấn công. Bên cạnh đó, Moscow đang tìm cách mở rộng việc sử dụng các thiết bị không người lái trên biển. Lực lượng Ukraine đang theo dõi sát sao các hoạt động này và chuẩn bị những biện pháp đối phó phù hợp.

Trong những ngày gần đây, Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào khu vực Odessa. Ngày 1/1, lực lượng Nga tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine, với các vụ nổ được ghi nhận tại cảng Odessa và Izmail.

Trước đó, trong tháng 12/2025, các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại 10 trạm biến áp điện tại Odessa. Tính chung trong năm 2025, Ukraine ghi nhận 25 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, trong đó có hai vụ xảy ra vào ngày 31/12. Các công nhân ngành điện đã phải làm việc xuyên đêm giao thừa để khôi phục nguồn cung điện.

Ngoài ra, vào đêm giao thừa, Nga còn tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Odessa, khiến UAV và mảnh vỡ rơi xuống khu vực đô thị, gây cháy cơ sở hạ tầng và làm hư hại một số tòa nhà dân cư.

Ông Dmytro Pletenchuk cho rằng hạm đội tàu chiến của Nga hiện không còn khả năng duy trì sự hiện diện lâu dài tại Biển Đen và Biển Azov. Theo ông, khu vực này trên thực tế đã bị phong tỏa, khiến Nga không thể triển khai thêm lực lượng mới.

"Triển vọng chiến lược của đối phương chắc chắn không được cải thiện. Hạm đội của họ vẫn giữ nguyên như hiện tại và không còn khả năng duy trì sự hiện diện đầy đủ trong khu vực", ông Pletenchuk nhận định, đồng thời cho rằng bất kỳ tàu chiến nào của Nga dừng lại tại cảng để bảo dưỡng đều có nguy cơ trở thành mục tiêu bị tấn công.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Crimea #Ukraine #Nga #tấn công #Biển Đen #UAV #hải quân #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục