Nga chặn nhiều máy bay không người lái nhắm vào thủ đô đêm giao thừa

TPO - Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết, nhiều máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine đã bị chặn lại khi đang nhắm mục tiêu vào Mátxcơva trong đêm giao thừa.

“Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy một máy bay không người lái đang bay về phía Mátxcơva”, ông Sobyanin viết trên Telegram lúc 23h55 ngày 31/12, ngay khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu truyền thống đêm giao thừa.

Một UAV khác đã bị bắn hạ ngay sau nửa đêm, trong khi bảy chiếc bị đánh chặn từ 2h đến 4h ngày 1/1, ông Sobyanin cho biết. Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường nơi xác UAV rơi xuống.

Các chuyến bay đã tạm thời bị đình chỉ tại sân bay Domodedovo như một biện pháp phòng ngừa.

Vụ việc này xảy ra sau một cuộc tấn công bằng UAV khác nhằm vào Mátxcơva hôm 30/12. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 21 UAV của Ukraine, Thống đốc vùng Mátxcơva - Andrey Vorobyov - cho biết.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây.

Đêm ngày 28, rạng sáng 29/12, dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Novgorod đã bị nhắm mục tiêu bằng hơn 90 UAV. Nhưng các UAV này đều bị bắn hạ.

Mátxcơva tuyên bố sẽ đưa ra một phản ứng "phi ngoại giao" đối với cuộc tấn công này. Trước đó, Nga đã tiến hành không kích vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí và máy bay không người lái của Kiev.